美股盤後 – 貿易戰露曙光 科技、健康照護類股領漲 道瓊上揚逾100點

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週二 (27 日) 表示，美國總統川普與中國國家主席習近平週六 (12 月 1 日) 將舉行晚宴會談，稱川普對兩國達成貿易協議持開放態度，有機會在與中國的貿易戰中扭轉局面。

受此消息激勵，週二科技、健康照護類股領漲，台股 ADR 大多走高，美股四大指數應聲上揚。

週二 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 108.49 點，或 0.44 %，收 24748.73 點。

S&P 500 指數上漲 8.75 點，或 0.33%，收 2682.20 點。

那斯達克指數上漲 0.85 點，或 0.01%，收 7082.70 點。

費城半導體指數上漲 2.36 點，或 0.20%，收 1204.08 點。

科技股方面。Netflix (NFLX-US) 上漲 1.99%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.63%。臉書 (FB-US) 下跌 1.01 %；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.35%。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.22%，週一 (26 日) 傳出川普暗示將對蘋果 iPhone 和筆電課徵 10% 關稅，拖累該公司股價週二早盤下挫。

亞馬遜 (AMZN-US) 在網購星期一創下該公司史上全球訂單最多且最佳銷售紀錄，激勵該公司股價上漲 0.0057%。

半導體類股大多走高。AMD (AMD-US) 大漲 4.83%；Intel (INTC-US) 上漲 1.31%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 0.44 %；德州儀器 (TXN) 下跌 0.10%。

銀行股漲跌互見。摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.42%；高盛 (GS-US) 下跌 0.36% 和美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.65 %。

台股 ADR 大多走高。僅台積電 ADR (TSM-US) 下滑 0.05%；聯電 ADR (UMC-US) 走高 1.92%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.14%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.73 %；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.37%。

特斯拉傳出 10 月在陸銷售暴跌 70%。(圖：AFP)

企業消息方面，據中國乘用車市場信息聯席會 (CPCA) 資料顯示，特斯拉 10 月大陸市場銷量暴跌 70%，僅 211 輛，特斯拉 (TSLA-US) 週二 (27 日) 股價早盤下跌近 2%，對此特斯拉總部連忙澄清，稱該報告數據「非常不準確」，但該公司股價收盤仍下滑 0.60%。

由於成本持續飆高、汽車銷量放緩，通用汽車週一宣告將裁撤 1.4 萬人力並關閉多家廠房，轉向生產高獲利的貨車與休旅車，並大舉投資電動車，然而，週二美國總統川普宣布考慮縮減對通用汽車的補貼，導致該公司股價應聲重挫 2.55%。

華爾街分析

SlateStone Wealth LLC 首席投資策略師兼高級投資組合經理 Robert Pavlik 表示：「人們希望相信 G20 會議會帶來好事。（但）需要的時間越長，市場就越擔心這種情況永遠不會發生，或者只是更多的言論，人們開始失去信心。」

除了貿易政經議題，市場於本週還將密切關注聯準會升息消息。聯準會 (Fed) 副主席克拉瑞達 (Richard Clarida) 週二 (27 日) 發表演說時表示，隨著美國貨幣政策接近其最佳長期設定，美國央行漸進式升息的措施是恰當的。

聯準會主席鮑爾本週四 (29 日) 將於紐約發表演講，同時 Fed 將公布 11 月利率會議紀要。