【安聯投信】公債殖利率續降 鷹派人士立場轉鴿

美股持續震盪走低，中美貿易局勢緊張，導致公債殖利率持續下挫，帶動公債連兩周上漲，也成為今年以來表現最佳的債券族群之一，風險性債券則續跌，新興市場債今年以來跌至 5%，高收益債累計跌幅也超過 1%；安聯投信提醒，過去被視為鷹派立場的美國聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）表示，全球經濟增長有放緩跡象，並指出短期借貸利率接近中性，市場鴿派解讀，認為此言論暗示聯準會明年應該暫緩升息速度，此刻投資人可考慮以多元信用策略為核心資產，美元高收益債策略作為衝鋒收益。

安聯環球投資多元信用債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，全球投資級公司債一周微跌 0.13%，其中美國投資級債上漲 0.08%；歐洲投資級債則下跌 0.53%；在利差部分，美國利差擴大 5 個基本點，歐洲利差擴大 8 個基本點，分別來到過去兩年來高點。

根據研究資料顯示，有鑑於美國升息帶動倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）走高，以及全球金融環境逐步正常化並較過去趨緊，可能進一步帶動美元企業債的殖利率上揚，意謂高評等券種在價格方面仍將有較大的壓力。

針對高收益債後市，安聯美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 產品經理但漢遠表示，全球股市續跌，且投資人擔心 OPEC 減產計畫不足以阻止庫存成長，導致原油價格跌破每桶 54 美元，拖累高收益債的表現，全球高收益債指數一周下跌 0.44%，利差放寬 18 點，已來到近兩年相對高點；美高收下跌 0.26%，歐高收下跌 0.88%，但與前一周相比，跌幅已有減緩態勢。

在投資建議上，但漢遠表示，在信用循環周期下半場時，高收益債中較高信評的 BB 與 B 級債，可望表現優於價值面與風險都相對不佳的 CCC 級債，因此建議高收益債投資人仍應以 BB 級和 B 級債為主要持有標的。

在新興債市方面，安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，近一周美元收復先前部分的跌幅，持續造成非美資產壓力，新興市場債下跌、利差擴大；在債種方面，新興主權債下跌 0.55%，利差擴大 11 點；新興企業債下跌 0.27%，利差擴大 13 點。

展望後市，原物料價格與拉美資產表現相關性高，然而預期未來原物料可能自高點回落，偏弱走勢將可能使拉美資產承壓，但有助於原物料淨進口區域，如亞洲地區，配置上可留意相關輪動機會。

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