全家會員App圈粉有成 15萬超級用戶貢獻近一成營收

流量紅利時代式微，超級用戶時代來臨！全家 (5903) 對應新零售布局，瞄準人人手上都有「全家」的終極目標，早於兩年前著手進行數位轉型、經營 App 會員，自 2016 年至今已累計 800 萬會員，會員所創造的營收與來客佔比，對比去年同期皆翻倍成長，顯示圈粉有成。其中高頻次高客單的前 2% 會員，貢獻全家整體一成的營收，「全家超級用戶」族群貢獻不容小覷。2016 年為全家會員元年，將過往的全店行銷點數貼紙轉換為 App 會員點數，並陸續導入 App 集兌點、商品預售轉贈等創新功能。全家表示，經過兩年半以來，會員人數在穩定成長中翻倍再翻倍，至今年 10 月已累計 800 萬人，平均每 3 個台灣人，就有一位為全家會員；一個月內曾進店消費的活躍會員，也佔整體 3 成之多。



同時，全家會員對業績貢獻也來到歷史新高。會員來客佔比近 25%、營收佔比卻高達近 35%，對比去年同期成長 2 倍以上，會員客單價，也比一般顧客多出 2 成。其中，高頻次高客單的超級用戶，人數達 15 萬人，雖僅為整體會員的 2%，卻貢獻全家整體營收的 10%。這群用戶每天至少到店消費一次以上，周均消費額近千元，成長力道不容忽略。



全家會員暨電商推進部長王啟丞分析，超級用戶的高黏著度歸功於 App 集點和商品預售兩大會員功能。App 點數在這兩年不斷擴增使用用途下，可兌換商品從流行肖像贈品，擴大到各類民生用品、鮮食新品，點數還可以用來轉贈朋友或做公益。內部數據顯示，整體集點比例已提升至三成，且黏著度愈高的超級用戶，其兌點率比一般會員高出 10 倍以上。



至於商品預售，王啟丞則提到，具有團購優惠價、跨店分次取、轉贈分享於一身的會員專屬功能，更是目前 App 中使用頻率最高的服務，單月創造營收將近億元。其中最受青睞的品項即為咖啡，佔了七成之多。其中，高達 85% 的超級用戶都是使用商品預售功能買咖啡。