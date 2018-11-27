【顧德投顧】韓流持續發燒 六福連拉兩天漲停 生技股紅通通，市場不穩時最亮麗

◆盤勢分析

韓流效應帶來的是對於台灣拼經濟的想法，台灣有多久沒有真正享受在沒有意識形態的狀態下發展經濟呢? 好久了呢! 6 字頭前段班還享受過小時候富裕的生活，六福 (2705) 大概因應這種想法，從選後連拉了兩天漲停鎖死，價位由 5.73 元直升到 6.78 元，漲幅達 18.3%，這是短期行情嗎? 從線型看起來可能是，尤其這家企業並不具備著基本面的支撐，後續怎麼發展仍然令人擔憂，希望這個美夢能夠持續，帶領著台灣經濟再迎來一波的榮景。

昨天川普總統發表聲明，會更強硬的針對中國進行關稅制裁；但今天市場幾乎背道而馳，開盤受到影響，小幅度下跌，盤中很快就進行拉回，不只台灣是這樣，上海、南韓、香港各指數幾乎也有利空出盡的味道；貿易戰這麼可怕嗎?

其實從貿易戰開打，就有記者詢問過某電子大廠的經理，他回答: 三角貿易就解決了；思想起，在大陸還沒開放前，全世界與中國做生意也是透過香港進行轉口貿易；台灣也在這樣的生態下，基隆、高雄等地成為全世界重要的轉運站之一；那時候的台灣經濟真得很好，不怕沒工作，只怕沒人做；貿易戰真的不好嗎? 短空長多吧! 畢竟台灣、香港應該是這場戰爭中最可能得利的角色。

生技股今天幾乎可以說全面收紅，在盤勢不穩的時候生技醫療產業成為資金最佳的避風港，畢竟不管市場如何變動，該吃藥的、該看病的，能夠不看嗎? 這個錢是一定要出的!

知道為何在市場衰退的時候，需要去關注民生類股嗎? 因為可以少買新手機、新電腦、新手錶、新汽車、新房子，但不能不吃飯，天冷了不能不添加新衣服，孩子大了不能不給他買新球鞋，民生類股的需求面是必須穩定的；但市場衰退時物價 (油價、金屬、物資) 下跌，企業會享受到毛利增長的利益，所以這時候最好的選擇是去買需求面不會被影響的民生類股，如果真的不了解為什麼，可以去翻閱 "墨菲論市場互動分析" 這本書。

林開誠 分析師

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