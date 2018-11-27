川普威脅對蘋果收稅 蘋果股價盤後應聲下跌2%

對於蘋果公司來說，這也是禍不單行的日子。在因 iPhone 需求惡化而遭華爾街大幅調低股價目標價之後，川普又來補了一刀。

在周一美股盤後《華爾街日報》發布的報導中，美國總統川普表示，可能會對從海外輸入美國的部分蘋果 iPhone 及蘋果筆記本電腦徵收關稅。

報導提到，川普政府一直擔心如果真的對蘋果產品施加進口關稅，可能會引發美國消費者的不滿。不過在上述採訪中，川普表示，這個問題主要得看稅率是多少。「我可以（將關稅稅率）設定在 10%，人們應該能很輕鬆承受。」

蘋果股價周一收漲 1.35% 至 174.62 美元，但是隨著上述報導的發布，蘋果盤後快速下跌，當前跌幅擴大至 2%。

如果這一關稅得以實施，對於蘋果來說無疑雪上加霜。

11 月 1 日盤後，蘋果發布的財報顯示，第三季蘋果 iPhone 銷量增速進一步放緩，較第二季更遜於市場預期；第三季 iPad 和 Mac 的銷量雙雙負增長。財報後的電話會議上，蘋果甚至對外宣布，將不再提供有關其關鍵硬體產品的銷量數據。

緊接着 11 月 2 日，蘋果股價便暴跌 6.65%，市值縮水到不足 1 兆美元。隨後關於蘋果的壞消息更加頻繁出現，媒體報導稱，蘋果對與其合作的代工商富士康砍掉 10% 的 iPhone XS、MAX 訂單，同時其還對和碩砍單 10%，減少其 10% 的 Phone XR 訂單。

這也導致蘋果供應商遭到殃及，本月中曾有四家蘋果供應商一周之內接連下調收入預期。這四家供應商是 AMS、Qorvo、Lumentum Holdings 以及 Japan Display，儘管四家公司全部都沒有直接指明「蘋果」，但「主要客戶」這種表述都不言自明。

在這種背景下，華爾街也開始對蘋果股價不再那麼樂觀。11 月 20 日盤前，高盛分析師 Rod Hall 發布報告，將蘋果的目標價從 209 美元下調至 182 美元，降幅約 13%，維持中性評級不變。在此前的 11 月 13 日，Hall 已經將蘋果目標價從 222 美元下調至 209 美元。

周一蘋果收盤漲幅為 1.35%，不過盤中一度跌超 1%，市值縮水至 8090 億美元，導致市值被微軟反超，這是 2010 年年中以來微軟市值首次超越蘋果，成為美股最高市值的科技股。