赴美上市，騰訊音樂能否成為中國數字音樂第一股？

根據週末消息，騰訊音樂將於12月3日在美國啓動路演計劃，從12月4日起接受投資者申購，公司股票將於12月12日正式在紐交所掛牌交易。今年夏天騰訊控股（00700—HK）發佈公告，向港交所提交的拆分騰訊音樂娛樂集團的建議得到同意，終於騰訊音樂赴美上市也將塵埃落定。

中國數字音樂一哥

說到騰訊音樂可能很多人第一反應：不就是QQ音樂嘛怎麽就能上市了呢！大家對騰訊音樂之所以會有這種“刻板印象”，隻能說QQ音樂做到太成功、太“深入人心”了，其實你平時用的“酷狗”、“酷我”以及“全民K歌”軟件都是騰訊音樂旗下。今天財華社在騰訊音樂即將上市前帶領讀者一起走進這家音樂產業帝國。

從目前來看，國内數字音樂主要集中於騰訊音樂、阿里音樂、網易雲三家，無論是市場份額還是音樂版權資源以及月活度用戶來看，實力最強的還是騰訊音樂。有關數據顯示，今年第二季度騰訊音樂旗下的酷狗、QQ音樂、酷我營業的月活度用戶在市場排前三，其次是網易雲音樂、蝦米音樂（阿里）、千千音樂（百度），毫無疑問音樂市場上騰訊音樂佔領市場榜首。

此外，根據騰訊音樂披露的招股說明書數據顯示，騰訊音樂在2016-2018年，營收年復合增長率為90%，淨利潤年復合增長率為148%。併且，目前騰訊音樂的活躍用戶數為7億，付費用戶數為1.2億，約為活躍用戶數的17%。通過騰訊音樂的招股說明書財華社還發現，其集團收入的70%來自以音樂為中心的社交娛樂和其他服務，30%左右來自在線音樂服務。

目前為止，騰訊音樂是為數不多的能夠實現持續盈利的互聯網音樂企業。對此財華社總結以下兩點原因。

首先，手握海量音樂版權資源。騰訊音樂除了擁有三大音樂在線平台以外，還拿下華納、索尼、環球等音樂版權的獨家代理，這就意味著如果你在線收聽或者下載華納、索尼、環球旗下藝人的歌曲隻能通過以上三個個音樂在線平台。不僅如此，騰訊音樂擁有超過2000多萬的海量曲庫資源，這是其他音樂平台所不能及的。

其次，聽音樂也社交。騰訊音樂脫胎於騰訊控股，作為騰訊新文創戰略的重要部分，騰訊自然不會吝啬流量，擁有大量資源傾斜的騰訊音樂又怎會不盈利？此外，騰訊音樂將音樂與微信朋友圈結合，完美的實現音樂社交化、互動性、開往性。併且培育出音樂評論、音樂秀場、直播的音樂消費習慣。

估值能否引爆“紐交所”

從騰訊音樂發展的背景以及質量來看，就是一家赴美上市的“獨角獸”企業。上市前夕，其估值的變化也是最受投資者所關註的。此前騰訊音樂就曾聘請高盛集團、摩根士丹利、美銀美林安排籌備IPO各項事宜，根據投行預計分析，本次IPO交易中騰訊音樂的估值將超過300億美元。

最近也有消息稱騰訊音樂IPO發行規模會小於10億美元，估值在220億至250億美元之間，目前騰訊音樂也已經獲得10倍的機構認購同意。而在去年11月最新一輪融資之後，估值在當時就已經高達100億美元。

目前關於騰訊音樂估值是否被高估也不是我們一句評價就能說了算的主要還是要看上市是首批認購者的意願，而騰訊音樂IPO受到高度追捧也說明了投資者對騰訊音樂目前價格的認可，發行規模由此前的40億元縮水至10億元，佔發行市值的4%左右，較小的流通盤在一定程度上為後市股價發力提供了動能。

總結：

隨著網易雲宣佈新一輪6億美元融資的完成，估值達到35億美元，國内數字音樂產業騰訊音樂、阿里音樂、網易雲音樂三分天下的局面已經形成，不久的將來騰訊音樂赴美成功上市對國内數字音樂產業的發展也是一個激勵。隨著騰訊音樂、阿里音樂、網易雲三大平台在保留1%内容差異下實現版權互授，多個板塊聯動效應下背靠騰訊這顆大樹，想必其在資本市場中的表現也不會很差。

作者：劉玲玲

編輯：唐文英