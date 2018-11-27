昇達科Q4營收、毛利率同增 多動能拉動 明年營收成長上看2-3成

微波通訊廠昇達科 (3491) 微波通訊業務穩健，搭上低軌道 (LEO) 衛星發射浪潮的衛星寬頻通訊網路 (VSAT) 出貨也開始加溫，第四季營收、毛利率可望同步較前一季成長，EPS 上看 1.1 元，全年上看 4 元，加上印度標案、耦合器 / 轉換器出貨增長，明年營收成長將轉強，上看 2-3 成。 昇達科表示，大客戶 Ceragon 第四季訂單持穩，與第三季差不多，也要求對印度標案備料，此將挹注明年業績。開發的二個新的歐洲客戶，今年下半年開始出貨耦合器 / 轉換器，今年在昇達科單獨營收占比約一成，也有機會啟動其他面向合做，明年將穩健成長。



衛星通訊搭上低軌道 (LEO) 衛星發射浪潮，未來幾年 VSAT 商轉衛星數，將從現在服役的 1200 顆成長到一萬顆，系統公司的委外訂單第四季進入正規量產，單季營收貢獻約一千萬元，明年在馬來西亞、印尼等地標案，及多家衛星寬頻客戶貢獻下，業績貢獻將進一步增加。



法人預估，第四季營收將回升至 4.5-5 億元，在產品組合及自動化帶動下，毛利率可望同步較前一季成長，EPS 上看 1.1 元，全年上看 4 元。在衛星通訊、印度標案、耦合器 / 轉換器等多重推升力道下，明年營收成長將轉強，上看 2-3 成。