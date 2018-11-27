台泥ECB定價完成 轉換價41元 兩個原因拖累股價重挫

台泥 (1101-TW) 今 (27) 日公告，完成 107 年度第一次 ECB(海外無擔保可轉換公司債) 定價，轉換價為 41 元，定價完畢後台泥今日股價一度重挫 7.5%，法人推估，市場除擔憂 ECB 稀釋股權獲利外、放空現股避險也可能是今日大跌的主因。

台泥今日公告，完成 4 億美元之 5 年期 ECB 定價，轉換價新台幣 41 元，較昨收價 35.35 元溢價 16%，本次 ECB 預計於 12 月 10 日發行，發行交易地點為新加坡交易所。

台泥今日股價大跌，法人認為，除了擔憂 ECB 全數轉換恐稀釋每股純益約 6% 外，也可能是與 ECB 訂價有關的波動性交易有關。

法人指出，一般 ECB 定價首日股價都會受到波動性交易的影響，投資人會放空現股避險，台泥今日盤中一度重挫 7.5%，最低來到 32.7 元。

不過，台泥此次發行案創過去 1 年來台灣發行規模最大 ECB，4 億美元的發行金額，更創大中華區水泥業者可轉債發行史上最大規模。

若結合今年 7 月底發行的 5.49 億美元海外存託憑證，台泥今年在國際資本市場籌資共約 9.5 億美元，為台灣發行公司近 8 年來最大海外籌資金額，更為大中華區水泥業者過去 10 年來最高的國際融資規模。