〈2019景氣展望〉台經院：四頭灰犀牛蠢蠢欲動 明年全球景氣吹逆風

台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道表示，在灰犀牛干擾下，恐讓明 (2019) 年經濟成長吹逆風、充滿不確定性，尤其已開發國家經濟成長可能衰退，至於新興市場是否如國際主要經濟機構預期中理想，仍是未知數。

吳孟道今 (27) 日出席「KPMG 安侯建業讀書會」針對明年景氣預測暨美中貿易戰台商因應對策發表專題演說。

他指出，影響明年全球經濟成長的四隻灰犀牛，分別是，「美中貿易戰」、「聯準會利率決策」、「新興市場風暴」與「英國硬脫歐」，尤其以美中貿易戰對經濟成長影響最大，已經連 5 個月被全球基金經理人列為最大尾端風險 (tail risk)。

所謂的灰犀牛是指顯而易見，但卻被刻意忽視的「高機率風險」，這些風險很有可能引發危機。

首先名列灰犀牛一號的「美中貿易戰」，吳孟道說，目前市場除關注美國是否如期在明年元旦，針對自中國進口的 2,000 美元商品提高關稅至 25% 外，還要留意美國是否對蘋果筆電與手機課徵 10% 關稅，一旦連蘋果商品也捲入貿易戰，勢將對台灣蘋果供應鏈造成衝擊。

不過吳孟道也說，從務實面來看，美國發動貿易戰是為改善貿易順差，經驗顯示，美國經濟主要靠內需支撐而非出口，因此貿易逆差越大對美國經濟越有利，換言之，美中貿易戰並非毫無轉圜空間，美國副總統彭斯就曾透露，美國正努力改善與北京的關係，G20 川習會可望取得改善關係的新進展，為美中貿易戰停火埋下伏筆。

第二號灰犀牛則是聯準會偏鷹派的利率決策，吳孟道說，從聯準會的利率點陣圖來看，預估利率還有 3 碼調升空間，但經驗顯示，過去升息尾聲都是以金融資產泡沫結束，因此目前市場最該擔心的是聯準會「升升不息」。

吳孟道說，升息不只影響美國境內，還將引發資金撤離新興市場，並進一步引爆外債壓力並墊高借貸成本，且資金外逃引起的羊群效應，恐讓加速資金撤離，陷入股匯雙殺與金融危機的惡性循環。

吳孟道進一步指出，股匯雙殺擴散至實體經濟後，恐釀成第三隻灰犀牛，也就是「新興市場風暴」，當資金回流美國，強勢美元將擴大新興市場資本外逃壓力，引發新興市場股下下跌，消費投資意願縮手，將使新興市場面臨資金外流、違約風險升溫，屆時情況恐比 2008 年金融海嘯時期還糟。

第四號灰犀牛則是英國強硬脫歐，也就是英國與歐盟跳過談判程序，逕自脫離歐盟成員國。吳孟道說，這不但影響在歐盟工作的英國人與在英國工作的歐洲人，並造成貨物貿易障礙，提高貿易成本進而衝擊歐洲景氣。