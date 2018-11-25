沖壓件廠爭取汽車及多方面應用訂單 安力、和勤擴產中

在汽車市場由目前仍具成長性及轉換為電動車市場的成長需求之下，金屬沖壓件廠包括安力國際 - KY (5223-TW)、和勤精機 (1586-TW)、應華 (5392-TW) 及鉅祥 (2476-TW) 都在衝刺汽車應用的市場，而安力國際及和勤精機也都在擴廠之中，以爭取生產的經濟規模效益。

其中，鉅祥的生產線在兩岸及東南亞泰國、馬來西亞及印尼早有生產布局，同時，隨著 3C 電子產品機構件、連接件一再被設計整併之下，鉅祥總經理林映碩表示，在業績不斷提升下，生產的產品也在尋求升級，其中車用產品生產目標將由目前的 15% 提高到 30% 營收占比。

在中國大陸生產沖壓、CNC 加工及壓鑄件的安力國際，也在進行重慶新增產能的擴建之中，預計明年將有新產能的陸續開出，安力國際董事長許振焜表示，安力中國大陸 3 家子公司，都取得汽車行業 IATF16949 認証，已陸續接獲應用於油門或剎車之腳踏板、車燈散熱片支架以及車用導航儀器屏蔽罩等訂單，並持續與其他客戶洽談汽車電機馬達的外殼以及行車電腦外殼行車電腦機構件、陸系車用大燈 LED 模組散熱件等業務，安力於中國大陸深耕多年，預期監控影像擷取系統以及民生用品零組件將是下一波營運成長重點之一。

沖壓件廠和勤精機在浙江嘉興和新廠第 5 生產線已在上 (10) 月底動土，預計總投資額新台幣 2.9 億元，擴建年產 2500 萬件汽車座椅零組件產能，預計 2019 年第 4 季完成投產。和勤精機嘉興和新廠第 5 生產線，預計投產後新增年產值約新台幣 5.8 億元，加計 2020 年後加入在台中科二林廠新產能，預計和勤兩岸汽車零組件產值，每年將增加 25%。

和勤的嘉興和新廠現有 4 條生產線，每月都是滿載生產，現有廠房已沒有空間可以放置新設備，目前暫租廠房將 CNC 加工等製程轉移至此，挪出原有空間來投放 3 台精沖機，為因應集團整體營運需求，和勤將擴建和新廠第五車間，除擴產需求外，也將調整電鍍線及集中污水處理，以更符合環保法規，避免日後風險。

應華在電動車感測模組今年中取得車用認證，在第 4 起季陸續配合客戶需求試產交貨，第 4 季業績可望較第 3 季成長。應華今年開始啟動事業改造，積極跨入日系電動車相關市場領域，各子公司包含捷邦國際及第一化成，也陸續投入電動車零組件市場。隨著車用零組件持續投入，預期 2019 年能展現更佳的業績。