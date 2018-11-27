〈區塊鏈大應用〉瑞士奢華手錶製造商Chronoswiss 推出區塊鏈防偽解決方案

瑞士奢華手錶製造商 Chronoswiss AG 將與 LuxTag 合作，推出一個防偽解決方案的區塊鏈平台，以協助客戶確保「加密手錶」的所有權。兩家公司將使用新經幣 (NEM) 區塊鏈技術，讓用戶在區塊鏈平台上註冊他們的手錶。

這項計畫運用區塊鏈技術來標記並追踪奢華手錶和所有權，客戶可以使用移動裝置和 Web 應用程式來追踪手錶相關的數據。Chronoswiss Tech Bureau 加密版奢華手錶已經在該平台上進行了前測。

目前來說，Chronoswiss 已經推出了 5 款加密貨幣系列手錶，這些手表的靈感來自 5 種不同的加密貨幣。每款僅生產 101 個限量版手錶，並且 2018 年第二季便已經開始讓消費者透過加密貨幣進行預購。

LuxTag 是一家專為客戶提供產品安全和防偽解決方案的公司。目前該公司已在 NEM 區塊鏈上註冊了 Chronoswiss 的加密手錶，每個手錶都有獨特且唯一的序號、編碼和相關資訊。

另外，這些加密手錶也都附帶一張獨特的 QR code，以及客戶登錄和索取手錶區塊鏈證書的說明。借助此項數位證書，客​​戶將能夠驗證手錶的真實性、管理手錶的所有權、並追踪手錶的歷史記錄。

在過去三個月的時間，LuxTag 為 Tech Bureau 和 Chronoswiss 提供了技術開發和實施相關的諮詢。手錶的產品驗證將數位化，轉變為區塊鏈標籤和數位真品證書。目前來說，Chronoswiss 大多數手錶已經在區塊鏈平台上發布，也有些正在發布當中。

LuxTag 執行長 Rene Bernard 表示:「現在我們現在可以自豪地宣布，在 2018 年 LuxTag 與頂級奢華手錶品牌合作，這是我們公司歷史上的一個重要里程碑。」