〈區塊鏈大應用〉Blockchain App Factory協助房地產公司進行資產代幣化

區塊鏈公司 Blockchain App Factory 是資產代幣化的先驅之一，目前正在商業房地產領域，執行三筆價值 2.25 億美元的交易管理，以協助房地產客戶將資產代幣化。

該公司推出專用於房地產業的資產代幣化平台，以捕捉 8.5 兆美元的房地產市場。近期投資者對於 ICO 的興趣日漸減少，而證券型代幣發行 (STO) 在近期蓬勃發展，因為代幣化資產受到聯邦機構的監管，並建立了法律框架。證券型代幣必須與資產掛鉤，像是現金、股份、不動產等，想要進行 STO 必須先獲得監管機構的許可。

「STO 的主要關注點在於法規領域，科技也將隨之而來，以幫助產業蓬勃發展。我們擁有專精的技術知識並已開發出符合監管標準的代幣。」Blockchain App Factory 業務發展總監 James 表示。

由於資產代幣化由證券支持並且在監管範圍之內，吸引了區塊鏈和加密貨幣投資的興趣。市場認為，STO 有助於新創公司和企業家根據政府機構的要求籌集資金。並且，與傳統財務方法相比，證券化代幣可提供更高的透明度、更低的成本和更快的交易。

「雖然需要對代幣化協議進行標準化，但我們認為它必須在 Hyperledger 和 Stellar 等區塊鏈基礎架構上進行。我們同時也計劃在以太坊平台上做出大量定制的智慧合約，以進一步優化天然氣價格。」 - James 表示。

房地產的代幣化需要安全、可擴展且經濟高效的區塊鏈架構。 Blockchain App Factory 以顧問身分提供審計、財務和法律領域的豐富經驗，以及相關的解決方案。從科技新創到區塊鏈領域的新興巨頭，該公司經歷了徹底的轉型，理解法律監管的並提出新的解決方案，使 STO 成為一種監管友好的區塊鏈代幣應用。