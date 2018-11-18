〈觀察〉區塊鏈浪潮襲捲金融業 銀行導入技術應用改寫傳統作業模式

區塊鏈在比特幣 (Bitcoin) 推波助瀾下崛起，這波浪潮正悄悄改變台灣金融業作業生態，銀行開始將既有業務作業模式導入區塊鏈技術，並陸續推出區塊鏈函證，或是將技術導入貿易融資，提升作業效率。

區塊鏈最大功能在於避免數位資產遭偽造，現行法規多半是確保實體文件的真實性與有效性，但隨著網路數位化來臨，數位資產卻仍缺乏相關保障，區塊鏈技術正好可補足數位資產所缺乏的防偽機制。

簡單來說，區塊鏈是透過密碼學，紀錄並串連已上傳的資料，其「數位簽章」機制，可在資料上傳後追溯源頭，而且無法竄改資料內容，避免資料遭偽造。

以銀行融資業務為例，過去銀行承做貿易融資，需要耗費大量人力處理文件，包括文件徵信、開立與傳送等作業流程，幾乎是全面依賴人力處理，處理過程中還可能面臨人為疏失與資料遭偽造等風險。

但現在銀行將區塊鏈技術導入融資作業後，當業者申請融資時，銀行可立刻將客戶提供的資料放上區塊鏈，在線上完成文件比對與客戶盡職調查 (CDD)，確認客戶身分與提供資料的真偽，大幅減短作業時間。

銀行主管說，包括融資過程所需的徵信、信用狀開立、交易過程等文書作業與資料傳送，過去要靠大量人力支援作業，是融資審核過程中「最勞力密集」的階段，但現在可藉由區塊鏈技術，直接在線上發行信用狀與相關文件，減化傳統的紙本作業流程，還能追溯資料來源，避免遭竄改，確保文件真實性。

例如，中信銀近期就宣布，攜手外商銀行，以 R3 區塊鏈聯盟 Corda 技術開發「Voltron」貿易融資解決方案，用區塊鏈技術提升信用狀交易效率，預計明 (2019) 年第 1 季進行客戶測試。

台企銀與一銀也已加入財金公司的「函證區塊鏈」，將區塊鏈技術應用在金融函證，透過區塊鏈分散式帳簿不易偽造與防偽特性，將銀行函證數位化，只要登入系統可申請辦理金融函證，省去紙本作業所需的時間及人力成本。