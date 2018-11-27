大摩預測：明年美股向上無望 巨熊未冬眠

《彭博社》報導，摩根士丹利的首席美國股票分析師 Mike Wilson 預測，滾動熊市尚未完全結束，明年標準普爾 500 指數前景與今年類似，預期將收在 2750 點。



Wilson 先前預測今年標普 500 指數將以 2750 點作收，為目前華爾街眾多分析師預估最接近的。他認為明年標普 500 指數走勢將與今年類似，一樣將收於 2750 點，比 26 日收盤 2673.45 點高出近 3%。

大摩預測明年標普 500 指數將收於 2750 點

Wilson 以「滾動熊市」形容今年的金融市場，該概念代表著，資產不會全面性受挫，而是分別受到打擊。

今年金融資產在利率上升和全球經濟擴張不同步的情況下，承受一系列打擊。首先，新興市場資產出現動盪，隨後在科技股領跌的情況下，美股遭拋售，再來是信貸市場的拋售。



企業利潤將出現「實質性的」減速前景，使 Wilson 持謹慎態度。美國稅改所帶來的利多將逐漸消退，而全球經濟增長正在減弱。標普 500 公司的盈利擴張速度，2019 年時，將從今年的 23% 下滑至 4.3%，他預測，連續兩季出現負增長的可能性高於 50%。

Wilson 認為美國聯準會 (Fed) 將在明年 6 月暫緩升息，這將有助於抵消企業利潤富增長的影響。另一方面，標普 500 指數的本益比從去年高點下滑 18%，10 月時本益比跌至低水平 15，這也有所幫助。



彭博統計顯示，Wilson 對於標普 500 指數的預測，為目前主要投行預測中最低的。美銀的 Savita Subramanian 預測為 2900 點，指出頂點可能在 3000 點左右，高盛的 David Kostin 預估為 3000 點，花旗集團的 Tobias Levkovich 預測則為 3100 點。



針對滾動熊市，Wilson 在給客戶的報告中指出，巨熊目前只是暫時休息，而非進入冬眠。目前有些分析師，仍然對市場給予強勁估計，他認為在所有分析師放棄正向看法前，滾動熊市的終點不會到來。

他指出在分析師重設預期之前，股市將劇烈波動，他預測明年標普 500 指數將在 2400 點與 3000 點之間徘徊。而明年企業盈收將出現重大的放緩，但在跡象更明顯以及財測開始下修之前，市場的漲幅可能會暫時高過於該行的預測，但在盈收目標被下調後，資產價格將進行回調。

Wilson 建議投資者此時應採取防禦性的投資策略，選擇大型股而不是小型股。

同一時間，他將工業股的評級從優於大盤下調至持股觀望，必需性消費類股的評級則被上調至優於大盤，房地產投資相關類股的評級從劣於大盤被調升至持股觀望。