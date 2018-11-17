10年來最糟！庫存恐難去化 Nvidia單日挫近19% 半數券商砍目標價

晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 週五經歷 10 年來最糟糕的一日，市值一日蒸發 230 億美元以上，追蹤該公司股票的分析師半數以上均下砍其目標價，係因 Nvidia 公布舊款遊戲卡的庫存問題比預期更糟糕，嚇了投資人一跳。

Nvidia 收跌近 19% 至 164.43 美元，成交量大且全年迄今跌幅 15%，收盤價觸及 2017 年 9 月 8 日以來最低價，當時收盤價為 163.69 美元。

Nvidia 市值摔破 1000 億美元，現在只剩 999.7 億美元。

上一回 Nvidia 股價最大單日跌幅是在 2008 年 7 月 3 日，當時係因該公司銷售前瞻令人失望，當日股價重挫近 31%。週五成交量超過 4800 萬股，與 52 週每日平均交易量 1290 萬股相比多出許多。

週五費城半導體指數收低 1.2%、 S&P 500 指數上升 0.2%、科技股加權的 Nasdaq 綜合指數下跌 0.2%。Nvidia 競爭對手 AMD 股價大跌 3.9%。

Nvidia 週四盤後公布第三季財報和第四季前瞻，但均遜於分析師預期，因為該公司報告指出，在圖靈架構的晶片推出後，上一代 Pascal 架構的遊戲晶片庫存就去化困難。

作為回應其最新財報，追蹤 Nvidia 股票的分析師半數以上調降其目標價。截止週五稍早，在 35 位追蹤 Nvidia 的分析師，有 23 位給予加碼或買進的評等，11 位認為該持有，只有一位下減持的評等。

然而，其中 20 位分析師下修目標價，使平均目標價自財報公布前的 285.94 美元下降至 246.71 美元。

B. Riley FBR 分析師 Craig Ellis 將其股票評級自買進降為持有，目標價自 240 美元調降至 190 美元，因為庫存問題會衝擊銷售、減緩數據中心的成長，可能還會因為中美貿易戰問題，受到數季費半晶片指數波動性帶來的阻力。

Ellis 表示，「廣泛預期費半指數會有數季交易顛簸，且明年第一季是 Nvidia 淡季，有下行風險，有鑑於此，我們持觀望態度，期盼有更多吸引人的進入時點，或者尚未成形的上行催化劑，以看到更多利多。」

高盛分析師 Toshiya Hari 將 Nvidia 自「確信買入」名單上除名，但仍維持買進評級，目標價定為 200 美元。

Hari 表示，「我們顯然低估了中端遊戲 GPU 中通道庫存量的大小（通常約為遊戲 GPU 收入的 1/3，以及遊戲主機 SoCs 的修正。雖然我們認為，遊戲產業的庫存修正是一次性的開銷，不會改變長期成長狀況，但可能要花上幾季的時間，才能讓市場對該公司業務成長軌跡重拾信心，尤其是在現在疲弱經濟背景下。」

給該公司正面評級的 Susquehanna Financial Group 分析師 Christopher Rolland 認為庫存問題「難以想像的糟糕」，並將目標價自 230 美元調降至 210 美元，但他認為這只會是短期的痛苦。