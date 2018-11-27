App Store遭控壟斷 美最高法院意向不利蘋果

美國最高法院 26 日在口頭辯論明顯不利蘋果公司 (AAPL-US)，這件反托拉斯案可能讓 iPhone 買家提出的訴訟得以繼續進行，蘋果遭控壟斷 App Store 的價格。

這件訴訟的結果可能會擾亂蘋果的行動軟體銷售生態系統，並可能被課以數億美元的罰款。

包括保守派在內的幾位大法官似乎對提告的 iPhone 買家論點表示同情。兩位保守派大法官 Samuel Alito 和 Neil Gorsuch 甚至暗示，最高法院可能需要重新檢視先前蘋果公司的論點。

iPhone 買家宣稱蘋果公司對抽取 App 銷售的 30% 佣金，導致開發商提高價格將負擔轉嫁給消費者。他們認為，阻止 iPhone 用戶自第三方市場購買軟體的蘋果公司因其壟斷權力而能夠收取佣金。

最高法院不會解決潛在的反托拉斯問題。相反地，法官只是審查 iPhone 買家是否有權提起這樣的案件。

1977 年，最高法院制訂「伊利諾磚塊準則 (Illinois brick doctrine)」，根據其釋義，只有商品的直接購買者有權收取反托拉斯賠償金。而就此案而言，蘋果強調根據該準則，只有 App 開發人員才能對蘋果提起反壟斷訴訟。而蘋果只是開發商的代理人，設定價格的開發商才是最終的銷售商。

自由派大法官 Elena Kagan、Sonia Sotomayor 和 Stephen Breyer 對這個公式提出異議。在與蘋果律師 Daniel Wall 交換意見時，Kagan 用個人立場概述了她對案件的看法。

這位最年輕的自由派大法官表示，「我的看法是，我拿起我的 iPhone 去蘋果的 App Store。我直接向蘋果支付了我提供的信用卡訊息。」「從我的角度來看，我剛剛與蘋果進行了一次交易。」

由小布希總統 (George W. Bush) 任命的 Alito 則表示，伊利諾磚塊準則可能不再適用。他告訴 Wall ：「我真的懷疑，在當年確定準則後一直到現在是否依舊依舊適用。」

他說：「就第三點而言，所謂的直接購買者是最具能力、也是立場最穩定的起訴者。」「如果我們來看這個案例，有多少 App 開發人員在 Apple Store 出售其 App？」

Wall 回應說有成千上萬個開發者。Alito 問是否有人對蘋果提起過訴訟，Wall 說，「從未有人提起訴訟。」

川普總統的第一位最高法院提名人 Gorsuch 指出，「直接購買者總是不提告，因為存在壟斷者將與他們分享利潤的威脅。」「考慮到有這麼多州已經提出要求後，我們難道不應該質疑伊利諾磚塊準則嗎？」

包括德州和加州在內的 31 州聯盟向最高法院提交了一份簡報，要求其推翻伊利諾州當年的裁決。但各州沒有就針對蘋果公司遭控反托拉斯採取立場。

10 月確認提名的大法官 Brett Kavanaugh 在提問中比 Gorsuch 或 Alito 更加保留。然而，他指出，除了 App 製造商之外，「消費者也受到了傷害」。他告訴支持蘋果公司的首席檢察官 Noel Francisco：「我們對伊利諾磚塊準則是否在此適用含糊不清。」

此案若蘋果公司獲不利裁決可能會產生廣泛的影響，衝擊其他科技巨頭，如臉書 (FB-US)、Ebay (EBAY-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 的谷歌，它們經營類似的電子市場。預計最高法院將在 6 月底前發布裁決。