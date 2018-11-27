【大慶證券】盤前分析－外資擴大買超  關注基本面績優股



◆盤勢分析

網路購物節帶動零售股大漲，加上科技股普遍反彈，帶動美四大指數全數上漲，其中以 Nasdaq 漲幅 2.06% 最高。從技術面來看，道瓊、S&P 500 短線走勢仍偏弱，昨日大漲 1% 多，但仍未填補 11/20 的向下跳空缺口，另外 Nasdaq 與費半雖短線強彈，但川普近期又表示，考慮對從中國進口的 iPhone 與筆電徵收 10% 關稅，且明年提高關稅至 25% 一事極有可能發生，因此整體來看，在川習會正式舉行前，美中雙方持續角力，在不確定性極高下，終究不利股市表現，需持續關注。

九合一選舉告一段落，不確定因素消除，台股一度大漲約 180 點，惟多方追價意願不足，盤中漲幅收斂，終場上漲 98 點收在 9765 點，成交金額 911 億。集中市場上漲無力，量能不足千億，買盤力道無法延續，使指數無法順利站回月線，維持量縮整理格局，不過外資昨日擴大買超力道，除期貨多單加碼 3389 口，使淨多單來到 43648 口外，現貨市場也買超 51 億，惟月線今日起將再次向上扣抵，月均線若轉為下彎，恐加重指數壓力，加上美中貿易不確定性仍高，因此在川習會舉辦前，預期多方攻勢應相對保守，短線漲多仍須留意拉回風險。

昨日盤面明顯反映選舉結果，執政黨選情面臨壓力，加上公投「以核養綠」過關，市場擔憂風電政策生變，使概念股如上緯投控、台船、世紀鋼等盤中下跌超過 8%，反觀高雄大打觀光牌，激勵觀光飯店的華園、在高雄有資產的中石化、觀光飯店的國賓、旅行社的雄獅、鳳凰等全數上漲。另外選舉落幕，股市持續回歸基本面，5G 概念受惠前景樂觀，相關個股如中磊、正文、智邦… 等持續表態，另外高毛利產品出貨增的義隆、委託設計接案增加的創意、出貨增溫的元太等也順勢點火大漲。因此整體來看，量能雖遲遲無法推至千億之上，但盤面輪動態勢不變，短線漲多個股留意賣壓，但具備基本面的類股，後續仍有機會加入輪動，下週起將開始公布 11 月營收，因此可開始留意營運表現佳的類股，提前進場布局，相關族群可留意紡織、電動車、5G 相關等，嚴守停損停利靈活操作。

