蒸發3000億美元後 蘋果全球市值王寶座暫讓位微軟

蘋果 (AAPL-US) 股價在週一 (26 日) 午盤小幅走低，而微軟 (MSFT-US) 則上漲 2.4%，下午 1:05 左右，蘋果的市場估值為 8126 億美元，低於微軟的 812.93 億美元，儘管是臨時的頭銜，但這是微軟 8 年來首次超過蘋果的市值。

蘋果股價走勢圖。

蘋果自 2010 年首次高於微軟市值，紐約時報當時將這一刻描述為：「一個時代的結束和下一個時代的開始。」隨著市場越來越擔心蘋果 iPhone 的需求疲軟，自今年 10 月初蘋果達到創紀錄的 1.1 兆美元的市值後，蘋果股價已大幅下滑，自歷史最高點滑落超過 25%，蒸發了將近 3000 億美元。

雖然微軟也收到技術領域的疲軟影響，但該公司股價的表現要比其他科技股好得多，僅自歷史高位下降了 9%。

微軟執行長 Satya Nadella 改寫了微軟命運，轉向經營 多元化業務 。(圖：AFP)

受益於微軟公司在 2014 年 2 月任命薩蒂亞 · 納德拉 (Satya Nadella) 擔任執行長的信心激勵，納德拉已改寫了微軟命運，將微軟重新定位於雲端計算領域。

該公司市值今年早些時候超過了 Google，上個月超過了亞馬遜。與其他科技巨頭相比，微軟擁有驚人的多元化業務。Windows、Xbox 和 Surface 合計僅佔微軟全部收入的 36%，而 Google 營收多來自廣告收入 86%。

微軟現在專注於跨平台技術、雲端和人工智慧 (AI) 領域，以確保量子計算和混合現實 (MR) 計算的未來。所有這些努力都將面臨來自蘋果、Google、亞馬遜和臉書等其他公司的激烈競爭，因此預計未來幾年全球市值王之爭將持續白熱化。

Evercore ISI 的技術分析主管 Rich Ross 週一給客戶信中表示：「蘋果的股票還有 18% 的下行空間，這可能使股價落在每股 140 美元。當世界上最大的股票處於落刀模式時，這並不樂觀。」