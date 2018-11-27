分析師：股市無端大幅開高 空頭市場訊號不變

美國股市是處於空頭市場？還是情況稍好？

近來，這個問題讓眾多投資人 -- 包括 CNBC 著名分析師克雷默 (Jim Cramer)-- 頭痛不已。

週一早場，道瓊工業平均指數大漲逾 350 點，S&P 500 與 Nasdaq 亦上漲逾 1%。

在週一發布的推文中，克雷默指出，如果空頭市場的特性已經顯現，就應提防空頭市場可能已經到來。一日的大漲並無法扭轉局勢。

其實，逾 200 檔 S&P 500 成份股及 10 檔道瓊成份股都已進入空頭市場，亦即自近來高點下跌至少 20%。

而且所謂的 FAANG 股 -- 包括臉書，蘋果，亞馬遜，Netflix 與 Alphabet-- 即協助推動近十年多頭市場的五檔大型科技股，亦已全數落入空頭市場。

美國股市是否已陷入空頭市場，可謂見仁見智。因為除了約定俗成的規則之外，並沒有那一種標準，可供認定股市是回檔修正，抑或落入空頭市場。

然而，許多投資人已慘遭虧損，而且尚不清楚何時可止血。

克雷默於 2007 年曾抨擊 Fed 說：「他們什麼都不懂。」他認為 Fed 忽略了資產泡沫的嚴重性。一旦破滅，足可拖垮全球金融市場，美國經濟衰退亦將隨之而來。Fed 緊縮信用的立場，正是目前股市的一大利空。