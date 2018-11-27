美股盤後 – 網路星期一購物潮帶動科技股、零售股反彈 道瓊大漲逾350點

網路星期一購物節帶動零售股大漲，科技股技術反彈，S&P 500 指數中，11 個板塊中 10 個板塊揚升，僅必需消費品下滑，美股四大指數一掃上週能源股暴跌陰霾全面走高。

週一 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 354.29 點，或 1.46%，收 24640.24 點。

S&P 500 指數上漲 40.89 點，或 1.55%，收 2673.45 點。

那斯達克指數上漲 142.87 點，或 2.06%，收 7081.85 點。

費城半導體指數上漲 22.48 點，或 1.91%，收 1201.72 點。

科技股技術性反彈，蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.35%，日本電信商 Docomo 週一證實先前蘋果補貼 iPhone XR 費用的消息，其電信新方案搭售 XR 只要 3 折即可購機。

微軟 (MSFT-US) 上漲 3.30%，週一盤中該公司市值 (8129.3 億美元) 一度超過蘋果市值 (8126 億美元)，暫居全球市值王寶座，這是微軟 8 年來首次超過蘋果的市值。

微軟週一 (26 日) 一度超越蘋果暫居全球市值王寶座。(圖：AFP)

臉書 (FB-US) 上漲 3.53%；Netflix (NFLX-US) 上漲 1.01%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 5.28 %；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 2.51%。

半導體類走高。Nvidia (NVDA-US) 大漲 5.55%；德州儀器 (TXN) 上漲 1.35 %；AMD (AMD-US) 大漲 3.61%；Intel (INTC-US) 上漲 1.96%。

金融股全面上揚。摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.48%；高盛 (GS-US) 上漲 2.84 %；美國銀行 (BAC-US) 上漲 2.19%。

台股 ADR 股價全面攀升。台積電 ADR (TSM-US) 上揚 2.45%；聯電 ADR (UMC-US) 走高 3.39 %；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.32%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 0.24 %。

企業消息方面，通用汽車 (GM-US) 上漲了 4.79%，該公司盤中一度漲 7.8% 暫停交易。此前該公司宣布計劃暫停幾家工廠產線，並縮減勞力 15%，並計畫轉向生產更有利可圖的貨卡車和休旅車，這是比投資者預期更為嚴厲的削減成本的計畫。

華爾街分析

紐約 B. RileyFBR 首席市場策略師霍甘（Art Hogan）表示：「所有跡象都表明，假日購物銷售強勁，而且消費者對黑色星期五、網路星期一的熱情滿溢。」

除了購物節效應，市場還期待本週三 (28 日) 在聯準會主席鮑爾在紐約經濟俱樂部發表的演講。最近拋售潮中，投資者一直擔心貨幣政策的未來，聯準會預計將在 12 月升息。

市場擔心經濟正在崩潰，但聯準會卻不關心，WallachBeth 資本公司分析師費秦 (Ilya Feygin) 對此表示：「我認為鮑爾可能會發出更溫和的語氣，這將對市場有利。」

政治議題將是本週投資者關注的另一個領域，在阿根廷登場的 G20 高峰會、川習會和英國退歐都是本週重要的議題。

在與中國國家主席習近平舉行會談前四天，美國總統川普週一在接受《華爾街日報》訪問時表示，他考慮對從中國進口的 iPhone 和筆電徵收 10% 的關稅，還表示，他將「極不可能」推遲提高關稅 (25%)。