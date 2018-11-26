三洋紡優化產品結構 明年拼損平 龜山廠如處分 有望逾2億資金入袋

三洋紡織 (1472) 今年持續虧損，前三季每股虧損來到 1.41 元，公司指出，將調整產品結構，強化較高毛利率的傢俱類產品線業績，明年度力拼損平。除本業的調整之外，該公司也希望以活化資產的方式提升獲利，桃園龜山工業區土地在股東會時通過處分部分廠區議案，預計可望貢獻逾 2 億元的現金流，並帶動營運轉虧為盈。



不過，三洋紡指出，股東會通過此議案後，目前還沒有下文，雖陸續有買方詢問，但價格還是有待商榷。據了解，該公司龜山工業區廠區土地面積約 2,500 坪，可能切出千坪出售。



此外，該公司因應營運的調整，今年股東會也通過募資計劃，包括上限 3.06 億元的有擔保可轉換公司債 (CB) 以及現增 300 萬股，另有私募案。公司表示，目前 CB 計劃已與券商開始合作，送件時間還要討論，希望在明年 3 月以前可以完成，之後才會辦理現金增資。



該公司週一 (26 日) 召開業績發表會，今年第三季每股虧損 0.23 元，前三季累計每股虧損 1.41 元。公司希望透過優化產品線的方式，提升毛利率，力拼明年本業可以實現損平。