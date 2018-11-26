美股盤前三大指數期貨走揚 道瓊期指漲逾260點

上週五美股收低，三大指數週線跌幅皆超過 3%，今 (26) 日美股盤前，市場稍獲喘息，三大指數期貨走揚，道瓊期指漲逾 260 點。

台北時間週一晚間 7 點 45 分，Investing.com 報價顯示，道瓊期指上漲 262 點 (1.08%)，標普 500 期指上漲 31.25 點 (1.19%)，那斯達克期指上漲 109 點 (1.67%)。

上週適逢感恩節，美股僅交易 3 天半，三大指數週線跌幅皆超過 3%，道瓊工業指數跌 4.4%，那斯達克綜合指數跌 4.3%，標普 500 指數跌 3.8%。

供過於求疑慮升溫，導致油價大跌，上週五，布蘭特與西德州原油期貨，分別重挫 5.45%、7.71%，連帶使能源股受創。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計本週五，於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯登場的 20 國集團 (G20) 峰會期間會面，兩人將針對貿易問題，進行溝通。

川普放話，指中國非常想達成貿易協議，但若談不攏，美國將對更多中國輸美商品加稅，並稱他已做好充分準備。

週一亞股漲跌互見，上證綜指下跌 0.14%，深證成指下跌 0.27%；南韓 Kospi 指數上漲 1.24%，日經 225 指數上漲 0.76 %；台股收漲 98.06 點，至 9765.36 點。

歐盟成員國領袖，日前於布魯塞爾舉行的特別峰會中，一致同意英國脫歐協議草案，加上稍早傳出義大利政府態度軟化，可能降低 2019 年預算案赤字目標的消息，週一歐股走揚。

截至發稿，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 1.02%，德國 DAX 指數上漲 1.19%，法國 CAC 40 指數上漲 0.99%，英國 FTSE 指數上漲 0.85%。