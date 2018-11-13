安力-KY上季雙率激增 獲利翻倍成長 EPS 1.81元超越上半年總和

安力 - KY(5223) 公告第三季財報，因經濟規模，加上製程改善以及產線自動化效益，雙率大幅攀升，單季 EPS 以 1.81 元創歷史新高並超越上半年總和。安力 - KY 為散熱模組零組件及各類精密金屬機構件的業者，是業界少數，可同時提供沖壓及壓鑄製程的廠商，銷售對象包括國際代工大廠及台灣上市櫃公司，產品應用範圍除 3C 產品散熱零組件、各類精密金屬件之外，更擴展到汽車、光纖通訊及民生用品等領域。



近年該公司持續開發改善沖壓、壓鑄之製程及技術，逐步提升產線自動化功能，帶動毛利率與營益率持續改善，第三季財報公告，單季毛利率 35.48%，較上季跳增 5.5 個百分點，同比大增 12.42 個百分點，營益率 18.98%，季增 10.35 個百分點，年增 8.7 個百分點。



此外，該公司第三季營收在傳統旺季效應之下，也來到 4.38 億元，季增率 28%，年增率 15.3%，創 7 季新高，營業利益為 0.83 億元，季增 1.86 倍，年增 1.13 倍，創下歷史新高紀錄，稅後 0.78 億元，季增 1.17 倍，年增 2.9 倍，EPS 1.81 元，同步改寫歷史新高紀錄。



累計前三季營收 10.64 億，年增 5.8%，淨利 1.26 億元，年增率達 77%，EPS 3.14 元，每股淨值則為 33.16 元。而 10 月營收 1.5 億元，月減 10.7%，年增 27.7%，為今年次高紀錄。

