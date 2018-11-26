〈九合一後台股大漲〉「韓流」效應襲陸股 福建本地股多檔飆漲停

台灣「九合一」選舉結果民進黨慘敗，主張「人進來、貨出去」的韓國瑜當選高雄市長，刺激台灣觀光類股大漲；陸股方面，福建自貿區概念股也異軍突起，成為盤面焦點。

福建本地股今 (26 日) 開盤後集體走強，平潭發展 (000592-CN)、廈門港務 (000905-CN)、星雲股份 (300648-CN)、三木集團 (000632-CN) 及漳州發展 (000753-CN) 等股票，全數攻上漲停。

平潭發展週一 (26 日) 飆上漲停 圖片來源：東方財富網

中國國台辦發言人馬曉光認為，選舉結果反映了廣大台灣民眾希望繼續分享兩岸關係和平發展「紅利」，希望改善經濟民生的強烈願望。

影響所及，福建本地股也上漲，廈門空港 (600897-CN) 漲 5.4%，廈門國貿 (600755-CN) 漲 4.4%，福建高速 (600033-CN) 升近 3%。

此前，大陸國務院也發布《關於支持自由貿易試驗區深化改革創新若干措施的通知》，提出 53 項措施發展 12 個自貿區，並強調各自特色。其中，對台灣先行先試是福建自貿試驗區獨有的特色；廣東自貿試驗區聚焦促進內地與港澳深度合作。

《通知》中指出，在福建自貿區支持平潭口岸建設進境種苗、水果、食用水生動物等監管作業場所；允許平潭各金融機構試點人民幣與新台幣直接清算，允許境外機構境內外匯賬戶辦理定期存款業務等。