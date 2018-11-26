中國交易所發布《回購細則》 防庫藏股成公司炒股票手段

中國滬、深兩市交易所日前發布《上市公司回購股票實施細則》徵求意見稿，引發市場熱議，

業內人士普遍認為，《回購細則》中最大的亮點是為買回「跌破淨股」開綠燈，整體上看，在跌破淨值時，實施庫藏股條件相對寬鬆，直接目的在維持股票價格穩定性，增強上市公司買回股票意願。

截至上週末，滬、深兩市股價跌破每股淨資產的股票共有 357 檔，若以產業來看，銀行股「破淨股」比例最高，引發聯想。

另一方面，業界也擔心會有上市公司藉此機會短線炒作，不過據據接近中國監管單位的人士強調，若上市公司利用買回庫藏股短線炒作獲利，將被嚴厲整飭。

上交所表示，在《回購細則》制定中，已經考慮過可能出現的各類違法違規行為，因此，已經結合已有的市場實踐，借鑒境外成熟市場的做法，做出了多項從嚴監管的制度安排。重點是，一方面嚴格規範控股股東及其一致行動人、實際控制人和董監高人員在股份買回期間的交易行為，堵住內幕交易和「拉抬」減持的通道；另一方面控制好回購的節奏和數量，避免股份庫藏股影響市場正常的交易秩序。

上交所指出，《回購細則》明確上市公司相關股東、董監高管在上市公司買回股份期間減持股份的，應當符合中國證監會和上交所關於股份減持的相關規定。同時規定，上市公司為維護公司價值及股東權益所必需買回股份的，控股股東及其一致行動人、實際控制人和董監高，在回購期間不得減持股份。

此外，上交所要求股份買回的訊息披露具備明確預期、強化信息披露的剛性約束、合理控制股份回購的實施節奏、明確界定內幕信息知情人範圍，避免庫藏股成為公司炒作手段。

由於 10 月 A 股重挫期間官方曾鼓勵、支持上市公司買回自家股票，藉以護盤，截至 11 月初，今年 A 股已有多達 866 家公司啓動買回庫藏股流程（2017 年全年僅有 459 家）。