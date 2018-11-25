執政的民進黨在地方縣市長選舉中遭遇慘敗

【彭博】-- 台灣選民在周六的地方縣市選舉中讓總統蔡英文所屬政黨遭遇慘敗，後者在幾個關鍵縣市長選舉中失利。

反對黨國民黨候選人聲稱在高雄和台中的市長選舉中勝出，並且還在宜蘭、彰化和雲林縣的縣長選舉中獲勝。這些縣市傳統上都被視為民進黨的堡壘。蔡英文在選舉結果出來之後表示，她將辭去黨主席職務。

她說：「我們相信民主價值，今天民主給我們上了一課。我們虛心接受民意給我們更高的要求，我們要深自檢討，不能自怨自艾。」

此次慘敗將在蔡英文當前任期的最後 18 個月中給她帶來挑戰。雖然幾個縣市選舉的失利並沒有直接影響她的執政能力，但這可能會激勵支持兩岸關係友好的國民黨，並在她自己的黨內鼓舞對手。這些黨內對手長期以來一直尋求她放棄對北京關係的溫和立場，並更加努力爭取台灣的正式獨立。

蔡英文在 2016 年上台後拒絕接受「一個中國」的框架後，北京已經中斷了與台北的所有直接溝通。

台北市市長選舉結果太過接近，截至當地時間晚上 10：30，現任無黨籍市長柯文哲與國民黨候選人丁守中只相差幾百票。

輸掉高雄對蔡英文政府來說是一個特別強烈的打擊。自 1998 年以來，這個民進黨在南部勢力範圍中的最大城市一直由該黨主政。國民黨成員指出，蔡英文有爭議的勞動和養老金改革以及停滯不前的工資是該黨在本次選舉中表現強勁的主要原因。

在縣市選舉的同時，選民還被要求在 10 個全民公投案進行表決，這些議案包括能源政策、同性婚姻、以及台灣在國際體育賽事中所采用名稱等。雖然投票仍在統計中，但截至晚上 10:30，中央選舉委員會網站上的數據顯示，公眾可能會拒絕讓同性戀伴侶享有與異性戀夫妻同等權利的建議，並且拒絕允許台灣運動員以「台灣」而非「中華台北」參加 2020 年東京奧運會。