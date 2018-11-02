中石化擬斥資52億 增資中國子公司江蘇威名石化 建置如東廠二階投資項目

中石化 (1314-TW) 今 (2) 日公告經濟部投審會核准間接增資位於中國江蘇的子公司江蘇威名石化，增資金額約人民幣 11.76 億元 (約合新台幣 52.16 億元)，用於建置江蘇如東廠一期的第二階段投資項目，包含 CPL(己內醯胺)20 萬噸，加上一套氫氣與環己酮，預計 2021 年投產。

中石化擬增資旗下位於中國江蘇的子公司江蘇威名石化，增資金額約人民幣 11.76 億元 (約合新台幣 52.16 億元)，用於建置江蘇如東廠一期的第二階段投資項目，該投資項目包含 CPL(己內醯胺)20 萬噸，加上一套氫氣與環己酮，及公用工廠與特化工廠，除擴產外，也串起整體生產鏈，提高生產效益，預計 2021 年投產。

此外，中石化江蘇如東廠一期第一階段將新增 15 萬噸環己酮產能，原先預計 11 月投產，但目前時程延後至年底或明年；另有尼龍粒 (PA6)10 萬噸產能將於明年上半年投產，屆時中石化的尼龍粒產能將擴增至 13.6 萬噸。

中石化每年維持營運資本支出在 5 至 6 億元間，較大型的投資規劃也將在明年或 2020 年收割。中石化去年 CPL 與尼龍粒營收占比約 63%、AN 則為 29%，隨著明年江蘇如東廠產能陸續開出，營收規模可望持續成長。