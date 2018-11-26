〈黑五購物潮〉年終購物季銷售強勁 仍難挽回美股頹勢

據《彭博社》報導，「網絡星期一」的銷售額預估將達到約 78 億美元並創下歷史紀錄，然而，儘管年終購物季帶來強近銷售，分析師認為仍難以挽回美股所面臨的頹勢。

儘管此次購物季銷售額帶來驚人佳績，市場仍然擔憂，明年汽車和房屋銷售將受到利率上升影響，並且美中之間不斷升級的貿易戰將影響全球經濟的增長，美國總統川普在 9 月份針對約 2000 億美元的中國進口產品徵收 10% 的關稅，並計劃在 1 月份將徵收稅率提高至 25%，產品價格可能因而推高。

DA Davidson&Co 的分析師 Tom Forte 表示，市場對於 2019 年消費者支出放緩的擔憂，超過了購物季所帶來的強勁銷售。他表示：「關稅的影響可能會在 2019 年下半年以產品價格上漲的形式，轉由消費者承擔，而更高的稅率可能會抑制高價商品的消費。」

根據 Adobe 的數據顯示，美國消費者在 11 月和 12 月的線上銷售額預估為 1241 億美元，較去年同期增長 14.8%。而美國「黑色星期五」的總銷售額為 62.2 億美元，較去年增長 23.6%。「網路星期一」的銷售額預估達到 78 億美元，年增率達 17.6%。

Customer Growth Partners 總裁 Craig Johnson 表示，11 月和 12 月的年終銷售額連續第二年成長 5% 以上，是自十年前經濟蕭條以來的第一次。Johnson 表示：「我們看到強勁的消費和零售支出，這比我們 12 年前看到的信貸泡沫更具可持續性。」不過，儘管美國失業率降低和工資增長，投資者仍擔心這種態勢能否持續。