【大行報告】恒大證券：黑五帶動零售股上漲 油價仍受挫

恒大證券發表研報指，美股「黑色星期五」只有半日交易，受油價急挫拖累，加上市場觀望中美元首在下周G20峰會期間能否達成貿易和解，道指維持下跌，納指則受惠晶片股造好，一度轉跌為升。道指倒跌，標指與納指升幅亦顯著收窄。

道瓊斯工業平均指數收報24285.95點跌0.73%。Nasdaq指數收報6938.98點跌0.48%。S&P 500收報2632.56跌0.48%。

研報指出，黑色星期五購物節帶動部分零售類股上漲，Walmart(WMT)升0.99%;消費電子零售商百思買(BBY)升0.74%;網路商店平台Etsy(ETSY)升2.84%;美國知名的線上/郵購成衣銷售商Lands'End(LE)升5.01%。

而能源股重挫，Chesapeake Energy.(CHK)、斯倫貝謝(SLB)、美孚石油(XOM)跌幅介於2.5%-3.5%之間。

斯巴達資本證券(Spartan Capital Securities)首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，科技股再次面臨壓力，但更令人不安的是油價正在崩潰，這並不是經濟的好景象，OPEC(石油輸出國組織)表示將削減生產，但這無濟於事。針對即將到來的G20高峰會，但很少有經濟學家預計此次川習會談將解決貿易爭端。