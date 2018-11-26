【異動股】民航機場板塊高開 華夏航空(002928-CN)漲3.65%

今日早盤，截至09:30，民航機場板塊高開。華夏航空(002928CN)漲3.65%報21.0元，南方航空(600029CN)漲3.21%報7.4元，東方航空(600115CN)漲3.04%報5.43元，中國國航(601111CN)漲2.96%報8.35元，吉祥航空(603885CN)漲2.81%報13.54元，廈門空港(600897CN)漲2.38%報20.65元，海航控股(600221CN)漲1.99%報2.05元，春秋航空(601021CN)漲1.69%報34.8元。

消息面上，國際油價近期持續大跌，上周的WTI原油價格從57美元/桶跌至50美元/桶附近，一周跌幅達到11%，而且是連續第七周大幅下跌。自10月3日見頂以來，WTI油價累計跌幅高達34%。

光大證券認為，對於航空業來說，航班供給側改革導致時刻增速放緩，但需求依然強勁，民航旅客周轉量、平均客座率均保持高位。另一方面，油價上漲、彙率貶值嚴重侵蝕航司利潤，前三季度上市公司扣非淨利潤同比下降24.6%。展望未來，油價、彙率波動對航空公司利潤的邊際負面沖擊將逐漸減弱，在需求穩定的前提下，航司業績有較大改善空間，建議關注競爭格局最優的東方航空、吉祥航空。