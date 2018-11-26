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【異動股】貴金屬板塊低開，園城黃金(600766-CN)跌3.81%
※來源：財華社

今日早盤，截至09:30，貴金屬板塊低開。園城黃金(600766CN)跌3.81%報7.82元，榮華實業(600311CN)跌3.01%報3.55元，剛泰控股(600687CN)跌2.50%報5.46元，赤峰黃金(600988CN)跌1.58%報4.37元，恒邦股份(002237CN)跌1.50%報7.88元，西部黃金(601069CN)跌1.35%報15.3元，山東黃金(600547CN)跌1.29%報25.31元，金貴銀業(002716CN)跌1.16%報6.82元。

消息上，受避險情緒影響，美元指數上漲，並錄得單月最大周漲幅。美元上漲另黃金承壓小幅受挫，周一亞市盤中，現貨黃金震蕩交投於1223美元水平附近。據周末歐盟峰會消息顯示，歐盟27國已經通過了英國脫歐協議，而英國則需要支付390億英鎊的“分手費”。不過這一消息對英鎊以及金融市場的影響較小。脫歐協議仍面臨著一些不確定因素。除了美元指數走強之外，油價的大跌也是黃金承壓的因素之一。

列表股票代碼股票名稱漲跌幅(%)最新價
1600766-CN園城黃金-3.817.82
2600311-CN榮華實業-3.013.55
3600687-CN剛泰控股-2.505.46
4600988-CN赤峰黃金-1.584.37
5002237-CN恒邦股份-1.507.88
6601069-CN西部黃金-1.3515.3
7600547-CN山東黃金-1.2925.31
8002716-CN金貴銀業-1.166.82
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