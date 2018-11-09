牛市最大買盤回來了！小摩：企業快速執行庫藏股 本月可望創歷史紀錄

美股最大買盤可能創下歷史性的 11 月紀錄，因為企業在公布第三季財報後，重啟快速執行庫藏股的行動。

摩根大通定量分析師 Marko Kolanovic 週三報告指出，「11 月將創下歷史上最強勁的企業回購股票月份。」

投資者將 10 月股災歸咎於企業停止執行庫藏股，因為企業不得在發布財報前一定期限內執行庫藏股。

企業執行庫藏股一直是現今牛市背後的一股動力，企業甚至發行低利率的公司債以籌資回購自家股票。

其他數據也支持摩根大通的論點。根據 TrimTabs Investment Research 週三公布的數據，財報季漸漸落幕，過去 4 週企業執行庫藏股每日平均 33 億美元，創下 3 年來最快執行速度。

整體而言，高盛指出，企業因減稅而獲得執行庫藏股資金，尤其是匯回的海外獲利，今年上半年 S&P 500 內企業回購股票量增加 51%，預計明年會再上升 22% 至 9400 億美元。

近期買盤非常集中，執行庫藏股的企業包括：富國銀行 (181 億美元) 和 Merck (100 億美元)，共占總回購量 43%，另外 13 家企業執行庫藏股至少 10 億美元。

其中一位值得注意的買家是華倫巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的波克夏公司 (Berkshire Hathaway)，因該公司也宣布在 8 月時執行庫藏股約 10 億美元。

雖然企業執行庫藏股是一種推高市場、返利股東的行動，但投資者也擔心這是否意味企業沒有更好的投資選擇來處理手上現金。此外，穩定的升息腳步也讓一些市場分析師擔心，企業借款來執行庫藏股，其成本是否太高。

過去 12 個月，美國長期公債和短期公債的利率均上升，10 年期公債殖利率盤旋在 3.21%，一年前僅 2.3%。

10 月摔入修正領域的 S&P 500 指數在過去 10 天已經上漲了 5.6%。