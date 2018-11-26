〈區塊鏈大應用〉美俄亥俄州將成為美國第一個接受比特幣繳稅的國家

據外媒報導，美國俄亥俄州有望成為第一個接受比特幣 (BTC) 納稅的州。

一開始，運用比特幣來繳稅的政策僅適用於企業體，不過，該州也計劃在未來將此項服務擴展至個人，從本週開始，總部位在俄亥俄州的企業將能夠以比特幣來支付所有稅款，而所有的納稅付款將通過加密支付服務 BitPay 進行處理。

最初，這項加密友好 (crypto-friendly) 的政策是由該州的財政部長 Josh Mandel 所發起的，他向記者表示，希望在在俄亥俄州「豎立一面旗幟」，來顯示國家逐漸開始採用加密貨幣。他也補充道：「我確實認為比特幣是一種合法的貨幣形式。」

Mandel 也表示，他的任期將於明年 1 月份結束後，但是他「確信這種加密貨幣計劃將繼續」。據報導，作為民選官員，Mandel 告訴記者，他能夠「未經立法機關或州長批准，決定他的辦公室將接受數位加密貨幣」。

相比之下，過去一年來，美國其他州也接連提出的幾項接受加密貨幣作為稅收的法案，然而其他州的立法機關推遲通關的決議。

舉例來說，今年 2 月份，美國喬治亞州也提出了一項法案，接受加密貨幣作為國家稅收和執照的有效支付方式。不過，到目前為止，該法案的狀態仍為 25% 的進展，並可能胎死腹中。

而在今年 5 月份，亞利桑那州眾議院便通過了一項稅法，允許公民使用加密貨幣繳納稅款。然而，在表決後，該提案受到了修正案的阻礙。