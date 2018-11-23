美國人手機螢幕每2秒就破一塊 全年維修金額達34億美元

智慧手機螢幕裂了，想修嗎？你支付的修理費它可能比想像的貴很多。

根據 Allstate 子公司 SquareTrade 發布的研究顯示，過去一年中有三分之二的智慧手機用戶表示其手機損壞，其中螢幕有裂痕是最常見的損壞形式，佔受損智慧手機的 29%，其次是螢幕有刮痕佔 27% 和電池失效的 22%。

不小心讓電話摔落地面是 74% 損壞原因的罪魁禍首。但這些簡單的意外卻給美國人帶來巨大的損失。美國智慧手機用戶去年打破超過 5000 萬個螢幕，幾乎是每秒 2 塊，總計要花費 34 億美元來更換。SquareTrade 在 2018 年期間對 3000 多位民眾進行調查，並根據美國智慧手機用戶的數量推斷其結果。

SquareTrade 副總裁兼全球創意總監 Jason Siciliano 在報告中說：「如今的智慧手機擁有全玻璃設計，外觀時尚，但在日常失手滑落時卻不太可靠。」「即使是修復最小的裂痕或損壞，也要花費數百美元。」

包括蘋果 (AAPL-US) 和三星 (005930-KR) 在內的科學家和智慧手機製造商一直致力於設計具有更耐用、耐衝擊玻璃的觸控螢幕。美國一些州已經考慮為「維修權」立法，允許消費者在不違反保修條款的情況下自行維修智慧手機，以降低修復成本。

大家都想製造出耐摔的手機 （圖: AFP）

在估算維修成本時，智慧手機用戶的數學看來都很糟糕。70% 的人表示他們認為維修智慧手機螢幕的費用不到 150 美元。但平均而言，這些維修的起價至少 170 美元。對於蘋果最新款的 iPhone Xs Max 而言，這個數字更會上升到驚人的 329 美元。

非螢幕維修更貴，平均成本在 249 美元到 599 美元之間。但消費者再次低估了這些修復的價格。在 SquareTrade 的研究中，77% 的人預計這些維修費用不到 250 美元。

雖然消費者可能不擅於預測智慧手機維修需要多少費用，但他們仍然會因高昂的維修價格而延遲維修。三分之二的消費者表示如果手機還是運作，他們就不會花錢維修。而 59% 的消費者表示他們會升級設備，而不是修復舊手機。

但是，智慧手機螢幕破損的人可能有其他更好的理由來修復他們的設備，而不是淡然面對。人們通常對那些帶著破裂螢幕走來走去的人不太會有好感。根據約會網站 Match.com (MTCH-US) 的調查顯示，近 15% 的成年人表示他們會在決定與智慧手機螢幕有裂痕的人約會時抱持謹慎態度。