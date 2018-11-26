【大慶證券】盤前分析－經濟成長趨緩  台股區間震盪



◆盤勢分析

蘋果調整行銷策略補貼日本電信商，新機銷售不佳疑慮再起，拖累科技類股走勢，加上原油價格持續走疲，能源股下跌，使美四大指數上週五全數收黑，其中以道瓊下跌 0.73% 跌幅最重。美國 11 月製造業 PMI 初值 55.4，低於預期的 55.7，歐元區 11 月 PMI 初值也從 10 月的 53.1 降至 52.4，全球經濟成長力道下滑，反映在股市之餘，也對原油價格造成壓力，上週五紐約原油期貨每桶大跌 7.7% 至 50.42 美元，除市場對 OPEC 減產策略不具信心外，更重要的是擔憂在經濟成長走緩下，石油需求因此降低，恐出現明顯供過於求的情形。經濟成長趨緩已反映在各個層面上，後續觀察月底川習會能否順利，使兩國間的爭端露出一線曙光，提振經濟表現，否則經濟增速持續下滑，美股恐將有新的破底危機，需格外注意。

WTO 指出，G20 國家在 5 至 10 月的半年間，採取了 40 項新的貿易限制措施，涉及貿易金額高達 4810 億美元，並表示經濟風險增加，對全球成長、就業等帶來潛在影響，使上週五亞股普遍走弱，中國更是大跌近 2.5%，台股也在選前買盤觀望下，下跌 47 點收在 9667 點，成交金額驟降至 776 億。指數雖未跌破 11/21 低點 9632 點，但短均線持續下彎，極短線壓力漸增，上週選舉結果出爐，不排除台股將再歷經一番波動，不過只要 10/26 低點 9400 點不被有效跌破，架構就不會轉空，在月底川習會順利，仍有機會在此醞釀第二隻腳，配合年底作帳行情，重啟新一波攻勢，綜合考量下，預期本週指數區間將落於 9400~9800 點。

在市場買盤觀望下，盤面族群多數拉回，不過仍有部分類股在經過整理後逆勢上漲，太陽能電池初露回溫跡象，激勵茂迪、達能、綠能等全數攻上漲停，新日光、太極、國碩等也紛紛表態，另外生技族群在浩鼎新藥報捷，激勵股價第二日上漲，帶動美時、大江、泰博等全數上漲。特斯拉調降中國售價，並加速上海廠產能建置，後續拉貨動能有望進一步提升，激勵概念股如美琪瑪、桓耀、高技、聯嘉等收紅。整體來看，雖買盤縮手，但盤面輪動態勢不變，短線漲多個股需留意賣壓，但股價只要經過整理，後續仍有機會加入輪動，考量現階段國際股市波濤洶湧，預期將逐漸回歸基本面，因此第四季旺季、明年產業展望正向或具轉機類股，有機回持續受市場資金青睞，相關族群包括紡織、電動車、5G 等，在跌破重要支撐前，仍可擇優布局，嚴守停損停利靈活操作。

