

◆盤勢分析

1. 美國 11 月製造業 PMI 指數初值 55.4 低於預期 55.7，預示未來幾個月美國經濟成長可能放緩。原油價格暴跌導致能源股下挫，科技股再次面臨壓力，上週五美股下跌，跌幅介於 0.04 至 0.73％，美股四大指數短期整理。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）均線：支撐為 9,600 點至 9,700 點，壓力為 9,900 點至 10,000 點。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值小於 50，短線整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 117 點附近，壓力為 122 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的個股包括矽晶圓、IC 設計、設備、生技等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 9600 點之上並站回 5 日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意台股選股方向可留意半導體、蘋概、網通、PCB、工業 4.0、車用、風電、生技、金融、越概、內需、自行車等。

5. 九合一選舉在轟轟烈烈長達 10 小時的開票後落幕，準高雄市長韓國瑜掀起的韓流狂掃 89 多萬票，翻轉了南台灣、也翻轉了建商攻城掠地的策略！2542 興富發建設集團、甲山林廣告和愛山林建設先後表態愛高雄，計劃在未來一年，大舉加碼高雄推案達 400 億元，跟著韓流拚經濟。觀察高雄未來能否透過觀光重振經濟。

6. 九合一選舉藍軍大勝，帶動飯店、航空與旅行社等觀光產業士氣，業者認為，大陸將會以具體行動落實惠台措施，並因韓流效應帶動陸客回流高雄，其他藍營執政縣市也可望因外溢效應跟著受惠。觀光相關產業有機會受惠陸客回流，但內需能否提振仍須觀察。

7. 三星展示旗下折疊手機原型機引爆話題，全球第二大手機廠華為也傳出將在明年初發表折疊手機。法人看好，三星、華為強攻折疊手機，有助明基材（8215）、誠美材（4960）等相關概念股後市表現。摺疊機初期價格高，銷售量恐難拉高。

8. 台達電（2308）看好本季主要業績來自資料中心持續成長，加上大型網路公司持續建置私有雲，對於伺服器需求殷切，通訊電源需求表現不錯。市場分析，台達電本季營收有機會連兩季創新高，但毛利率要維持高檔不墜，旗下乾坤科技將扮演要角。台達電 2019 年成長關鍵為工業自動化及電動車。

