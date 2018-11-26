【IPO追蹤】東正汽車金融赴港IPO 衝刺行業第一股

在上海銀保監局籌備組批准上海東正汽車金融赴港上市申請10天後，該公司向香港聯交所提交H股首發(IPO)招股文件。文件顯示，中金公司、瑞信成為東正汽車金融IPO的聯席保薦人。

如果上市推進順利，成立不到4年的東正汽車金融有望成為汽車金融第一股。

上海東正汽車金融的控股股東正通汽車此前在公告中表示，東正汽車金融H股上市將有助于公司業務的快速和良性發展，使其擁有單獨的融資平台，通過更具針對性的業務策略，發揮產品設計、風險控制、管道推廣等獨特競爭優勢，進一步滿足客戶在汽車消費貸款，汽車金融咨詢以及二手車金融等方面的潛在需求。

東正汽車金融也是第二家亮出上市意圖的汽車金融公司。

此前，奇瑞徽銀汽車金融于2015年7月獲批赴港上市，隨即向港交所遞交上市申請，由中金公司保薦，計劃募資2億美元∼3億美元。但由於申請材料“失效”，公司H股上市申請未能取得進展。2017年5月，奇瑞徽銀汽車金融再度選擇征戰A股IPO，卻在去年底進入“終止審查”狀態，主動撤回上市申請。

此番東正汽車金融衝刺H股IPO，也有望衝擊汽車金融第一股。工商登記信息顯示，東正汽車金融成立于2015年3月，是國內最年輕的幾家汽車金融公司之一，目前公司註冊資本16億元，正通汽車、東風汽車集團分別持股95%、5%。

據瞭解，正通汽車是國內前十大經銷商集團，專注于經銷寶馬、奧迪、捷豹、路虎等豪華品牌汽車和日產、本田等中高端品牌，其打造的閉環汽車消費金融服務系統已涵蓋汽車金融、租賃等業務。

截至目前，我國共有25家汽車金融公司獲得銀保監會的許可及監管，其中東正汽車金融是唯一一家擁有經銷商背景的汽車金融公司，其他所有持牌汽車金融公司普遍依靠一家特定的汽車廠商主要出資設立。

東正汽車金融表示，這一特殊的背景，使得公司在為不同汽車品牌提供貸款產品及服務方面有更大的靈活性。“而我們的大多數競爭對手只能為其所聯屬的汽車品牌提供貸款產品。導致產品供應種類有限，終端客戶的定制化貸款選擇較少”。

截至今年6月末，東正汽車金融總資產達81.34億元，上半年公司實現營業收入3.83億元、淨利潤2.24億元，分別同比增長80%、64%，不良貸款率僅為0.24%。

募資推進戰略實施

汽車金融公司的上市需求，與其業務開展對資金的需求緊密結合。

截至6月末，東正汽車金融的核心一級資本充足率、資本充足率分別高達32.45%和33.59%，均遠高于監管要求。但另一方面，公司資產規模的增長、業績的快速增長也對低成本的中長期資金提出了需求。

事實上，自成立以來，東正汽車金融就持續處於業績爆發式增長的狀態。2016年、2017年，公司分別實現淨利潤1.74億元、2.61億元，分別同比增長604%、49%。

而招股文件顯示，東正汽車金融的營運資金需求主要依賴于股東的註冊資本注資及來自銀行與其他金融機構的借款，今年上半年，公司計息負債的平均成本達5.76%。

“融資主要集中于銀行借款的情況下，一方面融資規模受外部資金政策的影響較大；另一方面，隨著業務規模的擴大，公司資產負債期限錯配的問題逐步顯現，流動性管理面臨較大壓力。”華南地區一位股份行汽車金融事業部人士對證券時報記者表示。

該公司也表示，為了維持充足的資金，可能會尋求信貸融資以外的資金來源，包括發行債券及資產抵押證券，但目前均未成行。

東正汽車金融在招股文件中披露，赴港上市的募集資金主要用于自身業務戰略的推進，以及提升運營管理能力、技術實力，並持續拓寬多元化的資金來源。

證券時報記者 馬傳茂