遲來的正義！員工罹癌致死案纏十年 三星終道歉賠償 

三星電子 (Samsung Electronics) 週五 (23 日) 針對半導體工廠員工罹癌致死案正式道歉，坦承該公司並未為員工創造安全的工作環境。

正如過去十多年外媒報導，三星 (005930-KR) 廠房工作的數十名員工傳出罹患白血病和腦腫瘤等嚴重職災，而今員工團體同意接受三星提出的補償條款，結束長達十多年的訴訟僵局，三星公開道歉是作為和解的一部分。

週五 (23 日) 三星電子 (Samsung Electronics) 設備解決方案部門總裁金奇南 (Kim Ki-nam) 坦承：「該公司未能在半導體和液晶顯示器 (LCD) 生產線上充分管理健康威脅。」

金奇南在首爾新聞發布會上稱：「我們向罹患疾病的員工及其家人致上誠摯的歉意。」但在達成和解協議並承認廠房安全標準失誤的同時，三星並未完全承認工作環境是員工罹患疾病的直接原因。

金奇南 (左) 與罹癌員工家屬黃尚基 (右) 握手和解。(圖：afp)

這個纏訟十多年的案件始於 2007 年，出租車司機 Hwang Sang-gi (暫譯黃尚基) 其 23 歲女兒在三星工廠工作後因白血病死亡，黃尚基當時拒絕接受三星和解，並深入調查女兒死因及追究三星責任，這引發了一系列的運動，促使企業和政府對使用大量化學製品的晶片和顯示器行業的安全漏洞負責。

黃尚基也出席此次發布會，他提到：「考慮到我們在過去 11 年裡受到三星的欺騙和羞辱、職業病帶來的痛苦以及失去至親之痛，道歉是遠遠不夠的，但我認為，今天的道歉是三星電子 (Samsung Electronics) 對改善工作場所的安全做出的承諾。」

根據和解協議，三星將賠償自 1984 年以來，晶片和 LCD 工廠員工的各類疾病費用，包括高達 1.5 億韓元 (132,000 美元) 的白血病。還包括員工流產及子女罹患的先天性疾病，如兒童癌症。

自 2008 年以來，已有數十名工人向政府尋求職業安全補償。很少有人獲得賠償，主要是一半的索賠遭拒，一半仍在審查之中。