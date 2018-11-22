中國擴大跨境電商零售進口政策 北京南京等7城加入

大陸再推擴大進口新政，對跨境電商施放利多。中國國務院常務會議昨 (21 日) 決定，延續和完善跨境電子商務零售進口政策，並擴大適用範圍，從之前 15 個城市擴大到北京、瀋陽、南京等 22 個新設跨境電商綜合試驗區的城市，以激發消費潛力。

這次所做的主要改變，包括：

將政策適用範圍從之前的 15 個城市擴大到北京等 22 個城市

進一步擴大享受優惠政策的商品範圍，新增群眾需求量大的 63 個稅目商品

將單次交易限值由目前的人民幣 2000 元提高至 5000 元，年度交易限值由目前的每人每年 2 萬元提高至 2.6 萬元

會議決定，從明年 1 月起，對跨境電商零售進口商品不執行首次進口許可批件、註冊或備案要求，而按個人自用進境物品監管。對跨境電商零售進口清單內商品實行限額內零關稅、進口環節增值稅和消費稅按法定應納稅額 70% 徵收基礎上，擴大享受優惠政策商品範圍，新增 63 個稅目商品。

同時，單次交易限值由人民幣 2000 元增至 5000 元，年度交易限值由每人每年 2 萬元上升至 2.6 萬元。

此外，也將按照國際通行做法，支持跨境電商出口，研究完善相關出口退稅等政策。並按照包容審慎監管原則，依法加強跨境電商企業、平台和支付、物流服務商等責任落實。