【倫元投顧】選舉結果只會影響短線，不會改變中長期趨勢

◆盤勢分析

如昨天所言，在不想賭選舉結果的賣壓出籠下，指數開高走低以下跌 47 點收在 9667 點，成交量為 765 億。

依過去 24 年 6 次縣市長選舉歷史經驗，縣市長選舉結果若執政黨獲勝，隔週一開高盤上演慶祝行情；若執政黨輸則隔週一恐開低先下來整理。但就波段角度而言，不論從前陣子的美國 11 月 6 日期中選舉、或過去縣市長選舉的歷史經驗來看，選舉結果只會影響短線，而不會改變中長期趨勢。目前不論季線和年線都是扣高下彎的，所以中長期趨勢是多頭還空頭？

重點將是月底的川習會。若川習會後有好結果，明年初生效的 2000 億商品 25% 關稅因此取消，則台股有機會直接上去挑戰季線壓，至後再震盪整理或再下來探底一次，然後農曆年前後大漲一波瘋狗浪行情上去。若川習會結果不如預期，即 2000 億美元商品照原定明年初 25% 關稅生效，甚至美國再加碼 2670 億美元商品課稅，則會後恐因失望性賣壓讓國際股市和台股再跌一段下去。於年底或明年初觸底，大漲一波瘋狗浪行情上去。

王信傑 分析師

★ 此研究報告著作權屬倫元證券投資顧問 (股) 公司，切勿盜用或翻印，否則追究責任，決不寬貸

★ 所有資料僅供參考，本公司不負盈虧責任