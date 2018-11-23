〈安集展望〉3D列印事業明年開始「打天下」2020年可望成營運第二隻腳

太陽能模組廠安集 (6477-TW) 今年成立 3D 列印部門，正式投入發展，明年將會開始「打天下」，預期營收目標為 1200 萬元，隨著營運逐漸步上軌道，2020 年可望逐步升溫並「開始收割」，若安集太陽能營收面臨消長時，就能發揮營運第二隻腳的成長動能。

安集本業以太陽能模組與電廠售電收入為主，不過，考量太陽能產業仍有單一產業風險存在，安集 2016 年參與投資母公司欽揚科技轉投資成立的圓融金屬粉末公司，今年 3 月成立 3D 列印部門，正式投入 3D 列印領域。欽揚科技為機械自動化設備公司，目前持股安集共約 20%、持股圓融 30 至 40%，而安集則是持有圓融逾 10% 的股權。

圓融金屬粉末目前資本額 1 億元，未來將擴充至 2.5 億元，其製造技術由成功大學技轉而來，目前已掌握不鏽鋼、鋁合金、鈷鉻鉬合金及鈦合金等金屬粉末製程關鍵技術，生產出頂級 3D 金屬粉末，安集則向圓融取得金屬粉末，提供 3D 列印產品生產與整合服務，達到目前國內唯一的金屬粉末、3D 列印與設計一條龍營運模式。

圓融今年 8 月也宣布，將與歐洲大廠賀利氏進行策略合作，共同佈局亞洲 3D 金屬列印市場，目前已出貨台灣及中國，未來將積極打入歐美航太大廠供應鏈。除賀利氏外，圓融上周赴德國參加「2018 formnext 法蘭克福國際精密成型暨 3D 列印製造展」時，金屬粉末的硬度、強度與品質深獲肯定，可望成功打入美國大廠 GE 供應鏈。

目前圓融噴粉機台共 2 台，由欽揚所打造，而安集則有 1 台要價 3000 萬元的德國大廠 3D 列印機，明年將再購入 2 台，以因應逐漸擴增的訂單需求。安集董事長黃國棟表示，今年 3D 列印業務還在歷經學習曲線中，明年將會開始「打天下」，預期營收目標為 1200 萬元，此營收規模背後的潛在客戶約 30 個，隨著營運上軌道，2020 年可望逐步升溫並「開始收割」。

安集當初投入 3D 列印領域，分散營運風險是考量之一。黃國棟表示，由於 2020 年將進行總統大選，屆時若選後情勢改變，政府可能減輕對再生能源的支持力道，因此考量此變數與環境不確定性因素，要打造營運的第二隻腳，若當年度太陽能營收出現衰退，減少的營收剛好可由正起飛的 3D 列印事業彌補。

黃國棟指出，短期目標以精密模組、關鍵零組件與機器人構件為主，中期瞄準電動車與汽機車產業相關零組件，長期規劃瞄準航太與生醫產業，目前規劃最快 3 年內上市櫃。