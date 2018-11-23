裕融「135計畫」難實現 看好菲律賓達成今年營收目標2.6億披索

裕融 (9941) 於 22 日舉辦第三季法說會，針對海外市場疑慮，總經理許國興承認，原訂「135 計畫」恐有達成難度，但看好蘇州和菲律賓未來營收表現。「135 計畫」是指裕融汽車融資貸款累積承作件數 10 萬件、營收 3 億人民幣、稅前淨利達 5,000 萬人民幣的目標。許國興表示，截至前三季，承作件數僅逾 8 萬，營收 1.8 億人民幣，獲利約 3,400 萬人民幣，距離原訂目標仍有落差。



為提升業務表現，許國興解釋，「135 計畫」雖受集團新車發展不如預期和中國車市不佳所致，仍積極拓展非集團品牌，如第三家合作主機廠湖南獵豹汽車有 20 至 30 萬輛業務，今年 5 月再增第四家合作主機廠杭州眾泰汽車。



許國興認為，二手車將是中國營收的主力，目前業務規模占整體約 15% 至 20%，排行中國 25 家汽車金融公司中前段位置。



在中國蘇州裕租方面，許國興表示，裕租在業績、資產餘額、獲利各方面持續成長，看好未來設備和商用車發展，已獲董事會決議進行增資 3.1 億人民幣，將總資本額提高至 5 億人民幣。



菲律賓市場部分，許國興表示，原訂 10 月開幕已提早至 9 月完成，10 月承作金額達 8,000 萬披索，整體表現超乎預期，看好 11 月能突破 1 億披索，有信心達成今年 2.6 億披索業績目標。