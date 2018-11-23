中國信託旗下日本東京之星銀行 擬投資AZ-Star 3號私募基金

中信金控 (2891-TW) 今 (23) 日晚間召開重大訊息記者會，發言人暨副總邱雅玲表示，旗下子公司中國信託銀行今天召開董事會，決議通過子公司日本東京之星銀行承諾投資資產管理公司 AZ-Star(AZS)的 AZ-Star 3 號私募基金，預計投資金額為日幣 30 億元(折合新台幣約 8.3 億元)。

邱雅玲表示，AZS 資產管理公司由東京之星持股 40%，主要協助日本中小企業拓展海外市場，至今已成功投資及輔導數家企業布局國際，並透過強化內部財務、落實經營管理，提升企業規模與價值，投資成效良好。

參與 AZS 各檔私募基金的投資人除日本金融業外，亦包含製造業、顧問業者，團隊資源充足且多元，有效增進日本中小企業成長動能並持續擴展海外市場。

邱雅玲表示，東京之星自 2012 年起開辦私募基金投資業務，除了投資收益，亦與投資標的公司建立業務往來關係，增加融資收購（Leveraged Buyout，LBO）及其他業務機會。

另外為活絡經濟及協助日本中小企業發展，日本政府將金融業投資私募基金視為促進實體產業發展的重要政策方向，因此東京之星才決議投資 AZ-Star 3 號私募基金，投資私募基金亦有助於東京之星穩固日本市場，進一步提升中信金控經營日本業務的效益。