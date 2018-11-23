10月日本國內乙烯產量增1.2% 平均生產設備綜合效率減少

日本石油化學工業協會昨 (22) 日發表的數據顯示，10 月份日本國內乙烯生產量較去年同期增加 1.2%，為 55.26 萬公噸。日本國內的平均生產設備綜合效率 (OEE) 和去年同期相比，則是減少 2.6% 來到 95.2%。

石化業界景氣的判斷指標，乙烯的生產設備綜合效率 (OEE)，自 2013 年 10 月以來，已連續 59 個月都超越判斷景氣好壞的 90% 關卡。2018 年 10 月更是超過了滿載基準的 95%，達到 95.2%。

日本石油化學工業協會的森川宏平會長在昨 (22) 日的記者會上表示，「在 10 月份時有 1 座乙烯工廠進行定期維修，剩餘的 11 座工廠則是滿載狀態。因日本國內的乙烯相關衍生品的需求穩定，供給不足的部分則是用高價的進口品來應付」。

主要的 4 種樹脂 (低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯) 的產量因為工廠實施定期維修的緣故，全部呈現負成長，各家公司都減少出口量並利用庫存品來應付日本國內的需求。

但是由於中美貿易戰的關係，市場的未來並不明朗。越智仁副會長 (三菱化學控股株式會社) 亦表示，「亞洲也漸漸受到中美貿易戰的影響。在 2019 年，整體的需求量應該會稍微下滑」，抱持謹慎的看法。