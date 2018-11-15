〈2019產業展望〉工研院：今年石化業產值年增率估可達6.2% 產值上看1.85兆元

工研院產科國際所所舉辦的「眺望 2019 產業發展趨勢研討會」今 (15) 日邁入第 4 天，工研院預測，台灣石化產業產值年增率將持續成長 5.6 至 6.2%，營收與獲利可望維持去年水準，產值上看 1.85 兆元，而特用化學品產業在供需趨緊、價格走揚下，產值也可望連續 2 年出現回升。

工研院觀察指出，近幾年影響全球石化產業發展趨勢，最重要的三個因素為油價、美國頁岩氣、中國大陸煤化工。去年在全球政經環境持續復甦下，國際油價受到需求推升與中東國家產量控制影響，穩健回升，刺激石化產品報價上揚，另一方面，石化產品市場需求增溫，使業者維持高開工率，價量皆呈現正向表現下，帶動石化業產值明顯回升。

根據 IEKCQM 模型預測，今年全年台灣石化產業產值年增率將持續成長 5.6 至 6.2%，其中，正向因素包括全球總體經濟展望可望延續去年水準，台灣景氣領先指標維持正向，下游需求暢旺有助石化產業穩定發展，而今年國際油價預測將維持在每桶 70 美元間，使輕油與乙烯的價差仍大，可望帶動石化業者營收與獲利維持去年水準，今年產值上看 1.85 兆元。

至於特用化學產業，據工研院 IEKConsulting 研究報告指出，2013 至 2017 年間，國內特用化學品產業產值變化不大，隨著國際原油價格變化，在新台幣 2149 至 2423 億元上下波動，即便 2015 年至 2016 年，國內特用化學品產值衰退出現連 2 年衰退，但在 2015 至 2016 年間，多數上市櫃特用化學品公司仍維持獲利。

到了 2016 年下半年，國際油價走勢不再向下，也帶動去年國內特用化學品產業產值終結衰退，重返成長。今年由於國際原油報價在全球需求提升、且 OPEC 與減產盟國不急著增產下，供需趨緊，使價格走揚，可預期今年國內特用化學品產值也將持續回升。

展望未來，工研院認為，循環經濟為目前全球各地重要的發展模式，也是政府重要的產業政策，在新概念導入我們食衣住行與生產製造之中，將為特用化學品帶來綠色轉變，可望成為未來台灣特用化學品產業升級轉型的機會與挑戰。