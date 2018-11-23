歐股盤前─市場關注英國脫歐新進展 歐洲Stoxx 50期指跌0.16%

英國脫歐獲新進展，市場持續關注；今 (23) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指下跌 0.16%。

台北時間週五下午 3 點 20 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.16 %，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.16%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.24%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.17%。

週五亞股多走跌，截至發稿，上證綜指下跌 2.49 %，深證成指下跌 3.26%；南韓 Kospi 指數下跌 0.60%，日經 225 指數上漲 0.65%；台股收跌 47.41 點，至 9667.3 點。

英國脫歐談判，獲得具體進展，曝光的宣言草案內容顯示，雙方將發展出在貿易上「盡可能密切」的夥伴關係。

草案內容稱，雙方未來的關係，必須尊重英國主權，符合 2016 年英國公投結果，以及歐盟單一市場與關稅同盟的完整性。

該草案已獲英國首相梅伊與歐盟執委會主席容克初步同意，兩人將於 11 月 24 日會面，敲定最終版本，預計 25 日送交歐盟峰會批准。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會期間會面，兩人將針對貿易問題，進行溝通。

「川習會」在即，但美中貿易爭端，未見緩解跡象；美國貿易代表署 (USTR) 日前發表最新 301 調查報告，稱中國並未改變與技術轉讓、智慧財產權有關的「不公平」做法。

川普也放話，指中國非常想達成貿易協議，但若談不攏，美國將對更多中國輸美商品加稅。

川普稱，他已做好充分準備，「我一生都在為此事準備」。

昨日適逢感恩節，美股休市 1 天。