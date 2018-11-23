佳能合併奇卓科技 加速朝臉部辨識技術應用產業發展

佳能 (2374) 繼合併玻璃模造鏡頭廠商一品光學後，再度合併奇卓科技，該公司為安卓 (Android) 開發平台、研發前端智能演算法，並開發即時人臉辨識及人形識別相關技術。奇卓創立於 2015 年，團隊著眼於 AI 智能運算與 IoT 物聯網的趨勢下，鎖定機器視覺結合攝影機在不同應用市場的龐大潛力，致力於前端運算 (Edge Computing) 推升攝影機具備人工智能。



奇卓讓智能攝影機擁有記憶，大腦及智慧。前端運算 (Edge Computing) 也巧妙的避免了人臉變識最具爭議的侵犯隱私權問題。佳能指出，其核心成員來自高通，英特爾，Ulsee，HTC 等。



奇卓的核心技術及研發方向受到安防大廠肯定並受邀加入 OSSA(Open Safety and Security Alliance) 聯盟，共同開發推展智慧資安，安防相關的應用平台。此外，也可和其他產業廠商合作，期望異業結合能激盪出各領域的變革。



奇卓在 2017 年，研發出第一代具人臉辨識的 Android 系統智慧相機。 目前研發科技應用行銷全球十餘國，衍生產品應用遍及安防、零售、製造、服務、教育、農業及大數據分析等產業。



AI 與前端運算 (Edge Computing) 已經對資安及安控市場產生衝擊，Edge Computing 可提供雲端更有效，更即時的運算資料。人工智慧已跨入各行各業，具備前端運算能力的智能攝影機將深入每個產業並成為市場主流。



佳能的光學影像設計研發製造能力近日吸引了眾多的新興產業合作伙伴，將原本光學影像技術擴展到 AR、VR、360 度相機等領域，奇卓的加入拓展佳能在智能攝影機產業的構面。



奇卓 AI 演算的技術，Android 平台的設計能力，身為 OSSA 聯盟的軟體供應商，配合佳能企業的光學機構設計及製造管理，兩者結合期許能在快速成長的產業智能升級浪潮中發揮綜效並對智能攝影機的產業生態有所貢獻。

