國際旅展今登場 華航旗下華信、虎航全員到齊 看好選後旅遊商機

2018 ITF 台北國際旅展今 (23) 日登場，今年第一次移師南港展出，由於今年碰到 9 合 1 大選，業者擔心買氣受到衝擊，不過也有業者表示，選前可能買氣較低迷，選後無論輸贏，消費者都有如慶祝或療癒等藉口可好好出遊或大吃一頓；航空業者表示，希望業績較去年旅展成長約兩位數。此次旅展集結全球 60 多個國家、一共約 1750 個攤位，其中華航 (2610) 集團包括華航、華信航空以及台灣虎航都參加此次旅展；華航以最新 A350 聯名彩繪編織圖騰概念打造展場，象徵 A350 新機全數到位，中華航空董事長何煖軒董事長、華航總經理謝世謙、華信航空總經理曹志芬以及台灣虎航董事長張鴻鐘等也都共同出席華航集團攤位開幕儀式。



華航現場除送出旅行潮 T-shirt、模型飛機等限量週邊商品，民眾於旅展現場購票可獲得額外機票折扣代碼，最高享每張機票 2,000 元折扣。



而華信航空推出「買機票送 5 星級酒店」特惠專案，來回機票加五星級酒店住宿，2 天 1 夜自由行只要 1,999 元起。旅展期間現場使用華信 APP 購買國內線機票，立即享有 666 元的折扣優惠，並贈送花博限量禮品一份。



至於台灣虎航今年將祭出全航線單程未稅 700 元起的限時優惠價格，至於旅展現場找工作人員成交者，機票價格有機會再享 9 折優惠，還可獲得展場限定的每日限量成交禮。在旅展現場成交岡山、花卷、仙台或東京羽田等指定航線機票。



此外，台灣虎航今年在旅展現場準了 44 張免費機票，到台灣虎航攤位參與「夾虎禮」，就有機會用 15 秒試手氣，最大獎品是台灣虎航指定航點的免費機票 1 張。



此外，針對今日旅遊展出現電路障礙，出現無法刷卡情形，中華電信 (2412) 指出，並非中華電信連線出問題，主要是主辦單位未統一申裝電路，而由各參展廠商各自申請，造成許多展位未事先規劃佈線，導致因現場攤位裝潢或人為因素造成線路移位或被踩踏踢斷，形成障礙。中華電信台北營運處已立即加派人手緊急處理，目前持續修復中。