【華冠投顧】盤整三週，選後玩大的

范振鴻 分析師

●盤勢分析

今天大盤整體量能如預期量能萎縮，三大指數皆下跌做收，而金融與非金電指數今天同步跌破月均線，大盤近期雖然沒有跌破 9616~10014 區間下緣，但是比較明顯是電子指數走出空頭浪，下周選舉結束後，若無法強勢站回月線，要續弱的可能性就大增了，而中小型代表的 OTC 市場，繼昨天走出短線假突破後，今天 KD 也從高檔死亡交叉，短線也進入空方機會，下週防守就先看月線並留意 11/13 低點 115.45 若破則反彈以來的多頭結構也將破壞。

類股方面昨天強勢收高的 4976 佳凌與 6209 今國光，今天都出現大跌的走勢，這就是我常說的，目前的盤勢就是不能追高，不是說不會續漲，而是受傷機會大，而在 2498 宏達電帶動下，2388 威盛、6118 建達這兩天也是強攻補漲，但 2388、6188 兩檔雖然以漲停開出，但盤中都直接出現倒貨的現象，短多的行情波動很大，操作難度很高，還是要大家多多留意風險。

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