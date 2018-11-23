想要日本房產？這裡有大批房子「白送」

最近，日本的房屋空置問題受到越來越多的關注。甚至興起了一種名為 「Akiya 銀行」的新概念。然而在日本的空置房屋市場裡，似乎只有「銀行」和「存款」，卻沒有「貸款人」。

Akiya 在日語中的含義就是「空置的房屋」，至於 Akiya 銀行，顧名思義，就是日本各地為了處置空置房屋而專門成立的房屋轉讓組織。

近年來，由於老齡化和人口萎縮，日本城鎮和鄉村地區房屋空置的問題愈發嚴重。有些空置住宅，屋主「低價甩賣」卻也少有人問津。在部分地區的 Akiya 銀行網站上，隨處可見 0 元出售的房產。

這些房產大多是集中在鄉鎮地區的獨棟房屋，價格從免費到 300 萬日元不等。它們共同的特點是——較為陳舊，屋主不願支付高額的房產稅以及翻新或拆除費用。

寧可不收錢，也要擺脫它

這些被低價甩賣的房產可能是從長輩手中繼承的遺產，也可能是屋主離開家鄉後急於處置的資產。

為何屋主如此「嫌棄」自己的房產？部分原因是日本的年輕一代正在不斷從鄉村向城鎮流動。背後是高企的遺產稅和資產稅，眼前是必須自行負擔的翻修費用或拆除費用。這些房屋比起資產，更像是他們的一種負債。

就在人員逐漸從小城市流出的同時，像東京這樣大城市的房價漲勢卻始終保持「該死的溫柔」。

不斷有鄉鎮居民湧入東京安家，卻沒有任何刺激外來人口回歸家鄉的動力，最終日本鄉鎮房屋空置現象愈加嚴重。其背後的原因主要在於日本政府在着力避免房產泡沫的產生，華爾街見聞曾在會員專享文章《大特寫 | 日本超 20% 的土地無人認領 背後是防止地產泡沫的「決心」》中作出詳細解釋。

情況可能還要更糟

據日本富士通研究所的報告，2013 年日本有 820 萬個空置住房，空置率達 13.5%。

分析日本各地區的數據可以發現，房屋空置問題往往伴隨著老齡化一同出現。

數據顯示，按照現有趨勢發展，到 2033 年，日本全國房屋空置率將達到 28.5%；即便在考慮新拆除住宅數量增長的情況下，該數據也將達到 22.8%。

富士通研究所還認為，即使未來新動工住宅的數量減少一半，同時將新拆除住宅數量翻倍，仍然無法有效減少空置率。房屋空置無疑將成為日本經濟中非常嚴重的問題。

另外，據 CNBC 援引日本時報等媒體報導，雖然當前日本的空置房屋主要集中在鄉鎮地區，但這種現象正在向大城市及城郊擴散，並開始阻礙城市新設施的建設。

為了鼓勵空置房屋的二次銷售，目前日本部分地區已經開放了房屋翻新的補貼，但是否能夠見效仍未可知。